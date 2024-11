"Hay menores matando": Lizarzaburu respalda norma que busca juzgar a adolescentes por delitos graves

El parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu expresó su total respaldo a la reciente aprobación de la iniciativa legislativa que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, incluyendo terrorismo, homicidio calificado y secuestro.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador destacó la urgencia de aplicar esta norma ante el alarmante incremento de la delincuencia y violencia juvenil que se ve reflejado en el panorama actual del país.

"Me parece excelente, he votado a favor. En la calle, hay menores de edad que están matando a gente, dando tiros en la cabeza, dejando tetrapléjicos a personas por heridas de bala. Me parece muy bien la iniciativa y espero que la consideración no pase. La está presentando la congresista Flor Pablo, yo respeto sus opiniones", declaró para la prensa.