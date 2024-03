Hermano de Antauro Humala: "Es probable que me presente a elecciones como candidato al Congreso"

En entrevista a Exitosa, Ulises Humala, hermano de Antauro, reveló su interés por postularse como congresista y admitió que viene apoyando a su pariente económicamente con miras a las Elecciones Generales 2026.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el también docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dijo que si su consanguíneo llega hasta la segunda vuelta, recibirá el respaldo de la izquierda peruana que en estos momentos lo critica.

"(Está apoyando a su hermano) En algunos aspectos, como en el tema económico (¿Tiene aspiraciones políticas?) Es probable que me presente como candidato al Congreso (...) Si Antauro, como creo que va a pasar, llega a segunda vuelta toda la izquierda se va a alinear con él. Eso lo vimos con Castillo", dijo a nuestro medio.

En esa línea, el catedrático defendió a su hermano indicando que las expresiones que da en sus viajes a regiones, donde plantea medidas como fusilar a expresidentes, son propuestas y no conductas antidemocráticas.

"Son propuestas, por ejemplo, la idea de fusilar a los 'presidelincuentes', es una propuesta. A mí se me hace un poco difícil concebir una propuesta antidemocrática. Y es que, si se aprueba en mayoría se hará y si no tiene los votos no se hará", explicó.