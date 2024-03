Hernando Cevallos: "Si Pedro Castillo hubiera aparecido con un Rolex, lo habrían vacado sin investigarlo"

En entrevista con Exitosa, exministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que si el expresidente Pedro Castillo hubiera aparecido con un Rolex, el Congreso de la República lo habría vacado "sin investigarlo".

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el extitular del Ministerio de Salud (Minsa) apuntó que debe existir congruencia en los ingresos de la mandataria y los compras que realiza.

"Uno puede tener lo que quiera si puede comprarlo, pero tiene que haber una congruencia con tus ingresos. Es raro que una funcionaria del nivel que tiene la señora Boluarte, cuyos ingresos no alcanzarían a cubrir joyas tan costosas, pues las tenga (...) Se trata de ser transparente. Ella en este momento ocupa el cargo más alto que un funcionario puede aspirar en nuestro país", declaró.

Asimismo, Cevallos manifestó que la mandataria tiene una "inmunidad especial" a comparación del expresidente Pedro Castillo y afirmó que con el exjefe de Estado "no hubo ningún tipo de contemplaciones".

"Si esto hubiera pasado y Castillo hubiera aparecido con un reloj en la mano, no solamente se hubieran preocupado los fiscales, se hubiera preocupado el Congreso y ya habría abierto una investigación de manera inmediata y lo habrían vacado aunque no se hubiera concluido el proceso de investigación, pero la señora Boluarte tiene una inmunidad especial que va más allá de su origen. Con Castillo no hubo ningún tipo de contemplaciones y lo sacaron", agregó.