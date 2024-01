¡Importante! Antauro Humala no habría pagado reparación civil a los deudos del 'Andahuaylazo'

El líder etnocacerista, Antauro Humala, no habría pagado la reparación civil a los deudos del 'Andahuaylazo' donde 4 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdieron la vida.

De acuerdo al diario El Comercio, los familiares del capitán PNP Carlos Cahuana, el teniente PNP Luis Alex Chávez Vásquez, el técnico de tercera PNP Abelardo Cerrón Carbajal y el técnico de segunda PNP Ricardo Rivera Fernández no han recibido nada de los S/1′120.000 que el líder etnocacerista debió desembolsar por lo ocurrido hace 19 años.

Asimismo, el resto se distribuye de la siguiente manera: S/63.000 de forma solidaria a los agraviados del delito de secuestro y S/100.000 de forma solidaria a favor del Estado, por los delitos de rebelión, daños agravado y sustracción de arma de fuego.

Como se recuerda, en el 2022 Antauro Humala aseguró que no pagaría a los deudos del 'Andahuaylazo', debido a que consideraba que él no era el autor intelectual de las muertes de los policías.

"Por qué voy a pagar a los deudos de cuatro policías cuando mis reservistas ni yo los hemos asesinado. Yo no acepto porque no los mate y aquí está el documento [la prueba de absorción atómica] como prueba que no disparé. Entonces, estos señores que le reclamen al Estado para que les paguen y lean el expediente. Respecto a los secuestrados, me niego también a pagarles un solo sol", afirmó a Infobae Perú.