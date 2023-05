Isabel Cortez tras condecoración: No significa que crea Dina Boluarte y Gobierno no son responsables de muertes

La congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Isabel Cortez, aseguró que el haber aceptado una condecoración por parte del Gobierno no significa que ahora crea que la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su gestión no tienen responsabilidad sobre las muertes ocurridas durante las protestas que se desarrollaron en diversas regiones del país.

La legisladora publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, donde hizo la referida justificación ante la ola de críticas que recibió luego de que, en Palacio de Gobierno, fue condecorada con la Orden del Trabajo.

Sobre la condecoración a la Orden del Trabajo que me hicieran el día de hoy, comparto este comunicado. pic.twitter.com/qoASjtuaV8

Cortez Aguirre resaltó que los mencionados fallecimientos se deben investigar y sancionar. Ante ello, argumentó que por dicho motivo le solicitó a la Fiscalía de la Nación que tome acciones y, además, indicó que firmó la moción de vacancia presidencial "a pedido de su bancada".

"Recibir la condecoración no significa que crea que la presidenta Dina Boluarte y el Gobierno no tiene responsabilidad por varias muertes de compatriotas y que eso debe ser investigado y sancionado", expresó.

"Por ello, varias veces he pedido que el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto así como en su momento firmé el pedido de vacancia, a pedido de mi bancada, moción que casi ninguna bancada apoyó", agregó.

Según afirmó la congresista, la premiación que recibió fue en mérito a su carrera sindicalista y también representa un reconocimiento para sus compañeros. Tras ello, dijo que sus sindicatos le solicitaron que acepte la distinción.

"He recibido la orden en mérito a la carrera sindicalista que tengo y es, también, un reconocimiento a mi sindicato de obreros y obreras de limpieza, Sitomun y Sitobur, algo que no podía negar, más cuando mis propios sindicatos me pidieron que acepte", precisó.