Janet Rivas: Acusan a congresista de Perú Libre de contratar a una "trabajadora fantasma" en su despacho

La congresista de Perú Libre, Janet Rivas, contrató a una "trabajadora fantasma" en su despacho, según denunció un reportaje dominical.

¿Quién es la supuesta "trabajadora fantasma" del despacho de Janet Rivas?

De acuerdo con el programa 'Cuarto Poder', se trata de María Augusta Francia Benavente (74), quien vive en Cañete, y supuestamente trabaja desde noviembre de 2023 en el Congreso de la República para la legisladora del partido del lápiz, con un salario mensual de más de S/7 mil.

Sin embargo, cuando fue consultada por su situación, Francia Benavente aseguró que es una docente que trabaja como independiente y no labora para el Estado.

"(Trabajo) en Administración, pero con personas independiente. Yo soy independiente, no estoy trabajando para el Estado", acotó.

Por otro lado, Janet Rivas rechazó la acusación y afirmó que María Francia sí trabaja en su despacho, pero que no a laborar presencialmente porque está con una resolución de trabajo remoto por un "tema de salud".

"Ella es técnico, te digo, técnico tú sabes que es más cerrado, tema de gestión legislativa, tema de revisión, de legales, producción legislativa, más técnico", aseveró la parlamentaria.

No obstante, los trabajadores del propio despacho de la congresista no reconocen a su supuesta su compañera. "No la conozco (a Francia Benavente). Nunca la he visto. No (coordino con ella)", expresó.

Acusan a congresista de contratar a presunta líder de organización criminal

Otra denuncia que involucra a un congresista. El legislador de Fuerza Popular, David Jiménez Heredia, contrató en su despacho a la exjefa de Migraciones de Huancayo, Katherine Rafael Riveros, quien es investigada por presuntamente liderar una organización criminal que entregaba irregularmente pasaportes ordinarios y diplomáticos, de acuerdo a una investigación de 'Panorama'.

Durante un megaoperativo realizado en febrero de este año, Katherine Rafael Riveros fue detenida por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y representantes del Ministerio Público.

Pese a las imputaciones en su contra, legislador de Fuerza Popular evitó responder a las preguntas del citado medio. "Disculpa, ahorita me están esperando", dijo. No obstante, luego de que se emitiera el reportaje, el despacho de David Jiménez Heredia anunció la separación de Rafael Riveros.

De esta manera, se realizaron nuevas denuncias periodísticas que involucran a congresistas de la República, en este caso, la legisladora de Perú Libre, Janet Rivas, es sindicada, por un reportaje dominical, de contratar a una "trabajadora fantasma" en su despacho.