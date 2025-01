"La seguridad de los peruanos no puede esperar": Muñante pedirá Pleno extraordinario por ley de detención preliminar

En exclusiva para Exitosa, el legislador Alejandro Muñante comentó que se buscará llamar a un Pleno extraordinario para acelerar los procesos respecto a la promulgación de la ley de detención preliminar. El congresista argumentó que el Ejecutivo estaría tratando de demorar la publicación de esta norma por presuntos intereses adversos desde la presidencia.

En diálogo con Karina Novoa, para Informamos y Opinamos, el parlamentario de Renovación Popular acotó que el Ejecutivo estaría tomando acciones "injerencistas". Por tal motivo, enfatizó en que no se puede esperar hasta marzo para revisar esta ley que protegería la seguridad de los peruanos