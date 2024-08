Jorge del Castillo afirma que Dina Boluarte miente en el caso Rolex: "La gente no es tonta"

El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó que "la gente no es tonta" ante las múltiples versiones que sustentó la presidenta Dina Boluarte sobre cómo obtuvo los lujosos relojes de la marca Rolex.

Para el extitular de la PCM en el gobierno de Alan García, un objeto no puede marcar la pauta de un gobierno, por lo que es mejor ser frontal y decir las cosas como son.

"Ahí hay un problema, en cualquier país civilizado del mundo un problema de un reloj no puede poner ni debe poner la estabilidad de un régimen, pero cuando tu cambias las cosas y empiezas a trasgredir otras normas, inventas cuartadas (...) la gente no es tonta, se da cuenta".

Jorge del Castillo rememoró que la dignataria, al verse descubierta, "mintió varios veces" y producto de esas múltiples versiones la población le perdió la credibilidad.

"Mintió varias veces, 'son de antaño', 'me lo regalaron', 'me lo dieron', al final era 'me lo prestaron'. No es cierto, entonces eso fue peor, si ella hubiera dicho de saque, 'bueno me lo obsequiado el señor Oscorima' (...) Eso hubiera sido mucho mejor, decir que una serie de versiones que le hacen perder la credibilidad".