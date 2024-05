Jorge Montoya tras renuncia al partido Renovación Popular: "No somos ni sirvientes ni empleados de nadie"

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Jorge Montoya, se pronunció tras anunciar su renuncia al partido político Renovación Popular (RP). Según aclaró, no ha renunciado a la bancada. "No somos ni sirvientes ni empleados de nadie", agregó.

"Tiene que haber una monarquía"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario explicó que la decisión de renunciar al partido se debe a un proceso que inició hace casi dos meses.

"No podemos estar en un partido que se quiere tener un poder omnímodo estando en una democracia, creo que tiene que haber una monarquía. Acá no somos ni sirvientes ni empleados de nadie, somos congresistas que tenemos pensamiento individual independiente", dijo a Canal N.

De tal modo, Montoya señaló que dicho proceso se encuentra relacionado con la aprobación de un nuevo reglamento impuesto por la presidencia del partido sin consultar a los parlamentarios.

Según detalló el parlamentario, este reglamento fue considerado autoritario y no democrático, siendo avalado por solo cinco congresistas de la bancada de Renovación Popular.

Cabe mencionar que, Montoya también mencionó que la plenaria convocada para discutir este tema no fue respetada y la reunión programada fue suspendida sin previo aviso, mientras que cinco parlamentarios presentaron una modificación al reglamento considerándolo aprobado, lo cual Montoya calificó de falsedad y violación a los procedimientos.

Además, aseguró haber intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sin embargo no obtuvo respuesta. "No me aceptó conversar en ningún momento", añadió.

"He intentado buscar el diálogo innumerablemente y n o lo aceptó. Empezamos una guerra de papel, hemos estado carteándonos y comunicando las cosas hasta que se llegó ya a un punto límite donde vemos que no hay solución", precisó Montoya.

López Aliaga presentado como candidato presidencial para 2026

Como se recuerda, el último jueves 23 de mayo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, apareció en Iquitos durante un evento en el que fue presentado como candidato a la presidencia para el 2026 por el partido Renovación Popular (RP).

Mediante un discurso ante todos los presentes que no dudaron en grabar dicho acto, el burgomaestre aseguró que "sacará a patadas a los corruptos" para que el Perú sea una potencia mundial.

"Lo primero que tenemos que sacar a patadas del Perú es a la gente corrupta y lo digo con nombre y apellido, Odebrecht y gente maligna y toda esa gente que maneja Fiscalía, Poder Judicial, prensa mermelera, hay toda una mafia y es la que se roba miles de millones de dólares", dijo.

De esta manera, el parlamentario Jorge Montoya se pronunció tras anunciar su renuncia al partido político Renovación Popular. Según aclaró, no ha renunciado a la bancada.