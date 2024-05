Crisis en Renovación Popular: Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla renunciaron al partido

Los congresistas Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla presentaron su renuncia como afiliados al partido político Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga.

A través de diversos documentos, los parlamentarios informaron que su renuncia ha sido remitida al alcalde de Lima y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, precisaron que seguirán siendo parte de la bancada.

Asimismo, el legislador Jorge Montoya indicó que se mantiene como como vocero titular de Renovación Popular en el Congreso de la República.

En entrevista con Canal N, Montoya apuntó que la diferencia con Rafael López Aliaga se debe a la aprobación de un reglamento de la bancada parlamentaria creado por la presidencia del partido, sin consultar con todos los miembros del grupo parlamentario y sin el debido proceso.

"Hemos llegado a un punto límite donde vemos que no hay solución, no podemos estar en un partido que quiere tener todo el poder estando en una democracia, creo que quieren tener una monarquía, acá no somos sirvientes ni empleados de nadie, somos congresistas", declaró.

En esa misma línea, criticó que los legisladores no tienen mandato imperativo y no aceptan que el reglamento de la bancada "le dé un poder total" al presidente del partido.

"La discusiones de la bancada no puede ser dirigidos por el presidente de un partido que no es parlamentario porque no tenemos mandato imperativo, así lo ordena la Constitución y eso es lo que quería hacer él, eso no se puede hacer, es anticonstitucional", agregó.