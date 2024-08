Municipalidad de Barranco condena agresión contra Patricia Chirinos y piden explicaciones a administradores de bar

La Municipalidad de Barranco condenó la agresión contra la congresista Patricia Chirinos en un bar del distrito, por lo que pidieron una explicación de lo ocurrido a los administradores del recinto.

Al tomar conocimiento de la agresión verbal contra la parlamentaria y presionada a salir de la taberna, la alcaldía liderada por Jessica Vargas Gómez lamentó lo ocurrido y rechazó todo acto de discriminación o violencia.

En la misiva compartida por Facebook, la Municipalidad de Barranco anunció que tomarán acciones por lo sucedido, por consiguiente, pidieron explicaciones a 'La Noche de Barranco'.

La noche de sábado 3 de agosto los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón llegaron al lugar nocturno sin imaginarse que al notar su presencia los comensales exigieron la expulsión de la también integrante de Avanza País.

Los asistentes, a punta de gritos, le dijeron "corrupta" y "asesina". Hubo un momento donde los insultos llegaron a la agresión tras lanzarle un vaso de vidrio en su mesa.

Al ver que la situación se salió de control, en videos compartidos por redes sociales se vio cómo Aragón comenzó a grabar y le pidió a Chirinos retirarse.

Tras la polémica, la legisladora compartió una publicación en 'X' para asegurar que lo ocurrido la noche pasada en Barranco es una anécdota más en su vida política. Asimismo, llamó "desadaptados" a quienes le increparon con improperios.

"En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", aseveró.