José Jerí: "Somos optimistas que vamos a poder acabar con la delincuencia"

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre los avances en torno a la lucha en contra el crimen organizado. Precisó que su gobierno se encuentra "optimista" en que se podrá acabar con la delincuencia.

Su declaración se da a pocos días de que el gobierno presente el plan nacional de seguridad ciudadana en los primeros días de enero del 2026, según anunció el jefe de Estado.

Postura optimista en lucha contra el crimen

José Jerí ha ratificado en diversas ocasiones que entre el 1 y 3 de enero se presentaría el plan de seguridad y otras gestiones de su gobierno donde se expondrían "acciones concretas" en contra del poderío del crimen organizado en el territorio peruano.

Ante ello, el presidente indicó que su gobierno presentará el nuevo plan de seguridad que regirá su mandato hasta julio de 2026 y "a la próxima autoridad" que sería elegida en los próximos comicios. Con esta herramienta, se podrían articular los esfuerzos de diversas entidades, precisó.

Además precisó que en la presentación del proyecto nacional de seguridad se presentarán las cifras "en forma más objetiva para que se vea el panorama real de la situación".

"Somos optimistas de que vamos a poder acabar con la delincuencia si seguimos el plan que vamos a presentar. Un plan que no es de un ministerio, un plan multisectorial", precisó.

#EnVivo



José Jerí sobre seguridad ciudadana: "Tenemos que estar comprometidos para poder derrotar el tema de las extorsiones"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/Wj9TedIhal — Canal N (@canalN_) December 28, 2025

Volvió a ratificar que se trata de un plan multisectorial que cuenta con el análisis de funcionarios en seguridad nacional expertos en investigación criminal. "Ha recogido aportes y experiencias de otros países", indicó.

Se basaría en plan Bratton y otros aportes

El mandatario volvió a mencionar el plan Bratton como un modelo base del nuevo proyecto de seguridad que sería presentado en enero. El nuevo proyecto contaría con las actualizaciones que funcionarían como un cambio de estrategia en la lucha contra el crimen organizado.

"Se basa en una fórmula que en nuestro momento debimos haber aplicado que es el plan Bratton que vuelvo a decir, para mí, es un plan muy potente que sigue la metodología de trabajo del ya no vigente plan de seguridad ciudadana 2013-2014", indicó

Respecto a los actuales resultados del gobierno, Jerí indicó que se "está recogiendo resultados diarios, no son suficientes todavía", señaló. Sin embargo, resaltó la labor del comandante Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

