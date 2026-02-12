RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Reunión previa con la 'Manada'?

Laura Spoya sufre aparatoso accidente: Revelan IMPACTANTE FOTO previo al choque en Surco

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente en Surco. En medio de las diligencias, se reveló una inesperada imagen que dejaría entrever que habría estado en una reunión con amigos previo al incidente.

Revelan foto previo al accidente de Laura Spoya.
12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 12/02/2026

Laura Spoya se encuentra hospitalizada tras sufrir un aparatoso accidente mientras manejaba su camioneta en Surco. En medio de las diligencias, se reveló en redes sociales una foto que dejaría entrever que la exMiss Perú habría estado en una reunión con amigos previo al incidente que generó preocupación entre sus seguidores.

Laura Spoya chocó su auto en Surco

La conductora de 'La Manada' y exMiss Perú, Laura Spoya, fue llevada de emergencia a una clínica local tras chocar su auto contra una pared en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, cruce con la avenida La Encalada cerca de las 3:30 a.m. de este jueves, 12 de febrero.

Según los primeros reportes, la compañera de Mario Irivarren y Gerardo Pe conducía por la zona cuando de pronto habría perdido el control de su camioneta hasta impactar contra un muro y debido al fuerte impacto, las bolsas de aire del vehículo se activaron. En las imágenes captadas por Exitosa, se puede apreciar el grave daño que tuvo el auto de Laura Spoya: la parte frontal destruida.

¿Reunión con 'La Manada' previo al accidente?

Imagen previo al accidente de Laura Spoya.
Noticia en desarrollo...

Laura Spoya termina hospitalizada tras sufrir aparatoso accidente mientras manejaba su camioneta
