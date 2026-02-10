¿Confirman FERIADO LARGO desde el viernes 13 de febrero en Perú? Esto se sabe

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de celebrarse el 'Día del Amor y de la Amistad' o también conocido como San Valentín, surge una nueva duda en la ciudadanía: ¿habrá feriado largo desde el 13 de febrerto? Conoce qué dice la normativa vigente.

¿Feriado largo desde el 13 de febrero?

Muchas personas buscan desde ya el detalle perfecto para sorprender a sus parejas en el Día de San Valentín, el 14 de febrero, una fecha considerada como especial para fortalecer los lazos afectivos. Algunos harán espacio en su agenda para tener sus citas y hacer que todo sea perfecto junto a su "media naranja".

En ese marco, algunas personas, especialmente, los trabajadores, se preguntan si por este día festivo, se declarará feriado largo desde el viernes 13 de febrero para alejarse de la rutina y aprovechar más tiempo en familia y seres queridos, al estar tan cerca del sábado y domingo, que para muchos podría aliviar el estrés previo a las celebración de San Valentín.

Sin embargo, cabe aclarar que, de acuerdo a la normativa vigente en el Diario Oficial El Peruano, el 13 de feriado no es feriado ni día no laborable, por lo cual, no existe un feriado largo en esas fechas. En ese sentido, recuerda que deberás seguir con tus actividades con normalidad tanto en el sector público como privado.

¿Cuándo habrá feriado largo este 2026?

Pero no todo está perdido, ya que pese a que desde el 13 de febrero no habrá feriado largo, es otro el panorama en el mes de abril. Pues bien, de acuerdo con el calendario establecido por el gobierno peruano, debido a la celebración por la Semana Santa se tendrán días de asueto para descansar y tomar unas merecidas vacaciones, viajando al interior del país o simplemente relajándose en casa.

Los días del primer feriado largo de este 2026 se dividen de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril del 2026: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril del 2026: Viernes Santo.

Sábado 4 de abril del 2026: Día de descanso para el sector público.

Domingo 5 de abril: Día de descanso para el sector público.

Feriados nacionales 2026

Eso no es todo, ya que también debes tener en cuenta que en caso no puedas disfrutar de esos días, aún quedan más feriados nacionales para el presente año. A continuación, te detallamos la lista completa para que lo anotes en tu calendario:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En resumen, de acuerdo con el diario El Peruano, no habrá feriado largo desde el 13 de febrero por San Valentín, así que toca esperar hasta el mes de abril donde se celebrará Semana Santa.