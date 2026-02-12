Censura contra José Jerí: Rospigliosi afirma que solo 29 firmas de 81 son válidas para convocar Pleno Extraordinario

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras una revisión formal, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a convocar un Pleno Extraordinario para debatir mociones de censura contra el presidente José Jerí, afirmando que solo 29 de las 81 firmas presentadas cumplen con los requisitos y son válidas.

Fernando Rospigliosi invalida mayoría de firmas para Pleno

Este jueves 12 por la tarde, el Parlamento completó las 78 rúbricas digitales requeridas para convocar esta sesión, que dejaron consignadas mediante un oficio dirigido a Rospigliosi, donde se le solicitó hacerlo con urgencia. Esto debido al caso 'Chifagate', relacionado a las reuniones secretas de Jerí con empresarios chinos.

De acuerdo al oficio, el total de las rúbricas presentadas son 81. Sin embargo, según la validación de firmas digitales, el presidente del Parlamento invalidó la mayoría, es decir, 52 de ellas. Incluso, informó que el congresista Luis Kamiche, de APP, la retiró posteriormente.

"Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, proveceré a convocar el pleno", escribió en una publicación de X.

Se ha presentado la moción para convocar a un pleno extraordinario con 81 firmas (digitales). Solo 29 son válidas. (De esas, el congresista Kamiche ha retirado la suya). Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con... pic.twitter.com/e8uh9BdJnM — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 12, 2026

Según la validación de firmas digitales realizada virtualmente por Rospigliosi, este detalló las de los siguientes legisladores como válidas:

María Elizabeth Taipe Coronado

Juan Bartolome Burgos Oliveros

Jose Daniel Williams Zapata

Yessica Rosselli Amuruz Dulanto

Adriana Josefina Tudela Gutiérrez

Alejandro Enrique Cavero Alva

Luis Roberto Kamiche Morante (retiró su rúbrica)

Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu

Nieves Esmeralda Limachi Quispe

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza

Roberto Enrique Chiabra León

Francis Jhasmina Paredes Castro

Luis Raúl Picon Quedo

Magaly Rosmery Ruis Rodríguez

Lady Mercedes Camones Soriano

Heidy Lisbeth Juárez Calle

José Luna Gálvez

Elva Julon Irigoin

German Adolfo Tacuri Valdivia

Guido Bellido Ugarte

Digna Calle Lobaton

Jose Maria Balcazar Zelada

Alejandro Soto Reyes

Asegura que no demorará en convocar Pleno una vez se subsane errores

Horas después del anuncio en sus redes, el titular del Parlamento brindó más detalles sobre el tema en diálogo con Exitosa, asegurando que no se ha negado a convocar el Pleno Extraordinario, sino que simplemente ha detectado errores en las firmas.

"No es inusual que se cometan errores al firmar, siempre ha sido así. Parece que en algún punto de la cadena de firmas, alguien ha cometido un error y ha arrastrado a todos los demás, pero es un problema subsanable con relativa rapidez. Yo no puedo cometer ninguna irregularidad convocando un pleno si no tengo las firmas válidas", precisó.

En ese sentido, Rospigliosi aseguró instantes antes, en declaraciones a la prensa, que no se tomará 15 días para convocar la sesión una vez se hayan subsanado los errores.

"Ya depende de los promotores y de los que están empeñados en firmar para realizar este Pleno. Apenas tengamos las firmas validadas, yo convocaré a la sesión del Pleno Extraordinario. Inmediatamente. No va a demorar, téngalo por seguro", aseguró.

El titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, señaló que, tras la revisión del pedido para convocar Pleno Extraordinario contra José Jerí, solo 29 de las 81 firmas consignadas son válidas.