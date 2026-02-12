Congresistas se habrían equivocado al firmar pedido de Pleno Extraordinario para censurar a José Jerí, asegura Rospigliosi

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la tarde de este jueves 12 de febrero, se conoció que se habían alcanzado las 78 firmas necesarias para que se convocara al Pleno Extraordinario y debatir la moción de censura contra José Jerí ante las recientes polémicas.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, utilizó sus redes sociales para ponerle paños fríos al tema señalando que de todas esas rúbricas recolectadas, solo 29 son válidas tras haberlas cotejado por el sistema de Reniec.

Habrían cometido errores al momento de firmar

Sobre este tema, Exitosa conversó con el líder de la Mesa Directiva del Parlamento para conocer más detalles de este hecho. El congresista indicó que todo se habría originado por el error de uno parlamentario al momento de colocar su firma en el documento.

Esta primera irregularidad habría ocasionado que todos los otros padres de la patria cometieran el mismo error por lo que sus rúbricas no fueron consideradas como válidas por el sistema Reniec. Eso sí, el integrante de Fuerza Popular precisó que es un tema recurrente en este tipo de oficios y que es subsanable de manera rápida.

"Parece que en algún punto de la cadena de firmas, alguien ha cometido un error y arrastró a todos los demás, pero es un problema subsanable con relativa rapidez y que los promotores de la moción pueden hacerlo muy pronto. Es un error que se suele cometer a veces y que ha ocurrido y no puedo cometer una irregularidad convocando a un Pleno sin las firmas válidas", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió acerca de las firmas digitales que fueron declaradas inválidas por el RENIEC. Indicó que, en algún momento determinado, algún parlamentario cometió un error... pic.twitter.com/tnmjKMd2Ox — Exitosa Noticias (@exitosape) February 13, 2026

No podría determinar la razón

En esa misma línea, Rospigliosi señaló que este sistema solo detecta los errores, pero no las razones de ellos. Serán los promotores de esta moción quienes deban averiguar los motivos de las irregularidades detectadas.

"El sistema no me dice en que se han equivocado. Hay un programa de Reniec que nos han dado donde se pasa la moción que ellos han presentado y el sistema ha reconocido 29 firmas y no te dice porqué ni cómo. Eso lo tendrán que averiguar ellos y lo que se supone en es que en algún punto de la cadena alguien se ha equivocado y arrastrado a todos los demás por eso hay un número tan grande de firmas equivocadas", añadió.

En resumen, Fernando Rospigliosi aseguró que los congresistas habrían cometido errores al momento de firmar la petición para la convocatoria a un Pleno extraordinario donde se debatirá la censura contra José Jerí.