José Jerí supervisó megaoperativo con más de 900 efectivos de la PNP en Independencia

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Se realizó un megaoperativo con más de 900 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo a supervisión del presidente de la República, José Jerí, para el control territorial en Independencia.

En la operación policial se contó con el patrullaje integrado, el control de identidad e intervención en las principales calles de la jurisdicción del distrito ubicado en Lima Norte.

Operativo de control territorial en Independencia

En el marco del estado de emergencia, el Ejecutivo realizó el último operativo nocturno de control territorial en el distrito de Independencia con el fin de luchar en contra del crimen.

El despliegue policial contó con la participación de más de 900 efectivos de la PNP de unidades especializadas como la Diroes, Halcones, Tránsito, SUAT, División de Emergencia y Extranjería. También se contó con personal del serenazgo municipal y el apoyo del Ejército del Perú. El operativo ocurrió en el distrito de Independencia.

La intervención policial contó con la presencia del presidente José Jerí, Vicente Tiburcio, ministro del Interior, y Miguel Espichán, ministro del Ambiente. Jerí encabezó el desplazamiento policial en el distrito de Lima Norte en donde dispuso que se redoblen los esfuerzos para recuperar el orden y la seguridad ciudadana.

¡Firmes en la guerra contra la delincuencia! El presidente José Jerí participó en el despliegue de los efectivos de la Policía Nacional que esta noche realizan un megaoperativo en Independencia, con patrullaje integrado, control de identidad e intervención de las principales... pic.twitter.com/CUDIiX3QPU — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 28, 2025

Vicente Tiburcio: "Estos operativos van a continuar"

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, se dirigió al personal policial que participó en el operativo de control en donde detalló parte del plan territorial que fue desplegado.

El titular del Mininter precisó que se realizó un operativo sincronizado tras el trabajo previo del equipo de inteligencia de la PNP. El plan contemplaba el desplazamiento a distintos puntos de intervención como hostales, bares, discotecas y otros locales nocturnos.

Dentro de los puntos intervenidos se encontró la urbanización Industrial y calles aledañas donde se registra un alta presencia de movimiento nocturno.

"La Policía está donde la gente la necesita. Vamos a seguir reforzando la presencia policial en los puntos más sensibles. Hay decisión política y acción concreta. Estos operativos van a continuar", señaló Tiburcio.

Antes del despliegue en #Independencia, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se dirigió al personal y dispuso un operativo diferenciado y focalizado, con control territorial, identificación plena y resultados desde el primer momento. pic.twitter.com/OusLLk3SoS — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 28, 2025

En los puntos desplegados se realizaron controles de identidad y patrullaron simultáneamente los distintos puntos críticos de la jurisdicción. Tras el operativo se intervinieron a ciudadanos nacionales y extranjeros indocumentados, quienes fueron trasladados a la comisaría del sector.

Durante la noche del sábado 27 de diciembre, se realizó un megaoperativo policial encabezado por el presidente José Jerí y otras autoridades. Se intervinieron a personas indocumentadas tanto nacionales como extranjeras.