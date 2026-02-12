Laura Spoya SE PRONUNCIA tras terrible accidente que la dejó en UCI: "No tengo nada que ocultar"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya alarmó a todos esta madrugada al sufrir un terrible accidente mientras manejaba su camioneta por las calles de Surco. Durante todo el día hubo rumores sobre su estado de salud y, finalmente, la conductora decidió romper su silencio y negar todas las acusaciones en su contra.

Laura Spoya niega haber salido de fiesta

El equipo periodístico de 'Magaly TV La Firme' conversó con Laura a través de WhatsApp y las conversaciones fueron mostradas esta noche durante el programa. En un inicio, Laura confirmó que tiene fracturas en dos vértebras y también lamentó que haya rumores de que estuvo de fiesta en Barranco y Miraflores.

La expareja de Brian Rullan también confirmó que está ligeramente sedada y rechazó tener una llamada con los reporteros de Magaly. Además, indicó que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y que en las próximas horas será sometida a una cirugía.

"No me dejan llamar acá. Es que estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me operan a las 5:00 a.m. ", se lee en la conversación con Laura Spoya.

En otro momento, mencionó que necesita hacer su descargo respecto al accidente, pero anticipó que solo había salido de casa para dejarle unas cosas a su amiga y negó tajantemente haber visitado discotecas de Barranco o Miraflores.

Respecto al motivo del accidente, Laura indicó que fue debido al cansancio por trabajo. "Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, pero no tengo nada que ocultar", sentenció.

Finalmente, señaló que ha pasado todos los exámenes correspondientes, incluyendo el examen etílico en la clínica donde se encuentra internada, y que pedirá las cámaras de seguridad de la zona para aclarar la situación y terminar con las especulaciones.

Brian Rullan apoya a Laura tras accidente

Brian Rullan, quien ya no tiene una relación con la modelo, se mostró afectado por lo que sucede actualmente con la madre de sus dos hijos. En primer lugar, el empresario mexicano le mandó las mejores vibras a Laura y agradeció a todos por los mensajes de solidaridad con su caso.

"Sacado de 'lugar' y agitado. Nunca quieres despertarte, voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo. Lo más importante es que está bien (Laura Spoya) y es lo único que nos importa. Está fuera de peligro. Echen buenas vibras y recen", indicó.

De esta manera, Laura Spoya contó detalles de su accidente y negó los rumores sobre salir de fiesta. Aunque enfrenta fracturas y está sedada en la UCI, mantiene la calma y busca esclarecer la verdad. Este incidente nos recuerda la importancia de no dejarse llevar por rumores y valorar la prudencia al volante.