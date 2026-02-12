Pleno Extraordinario contra José Jerí se realizaría en otra sede del Congreso, afirma Rospigliosi

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, explicó que los parlamentarios no requieren estar físicamente en la sede legislativa para firmar digitalmente los oficios, como el presentado para convocar un Pleno Extraordinario para la censura de José Jerí, donde ha dado cuenta de un gran número de firmas inválidas.

En diálogo con Exitosa, precisó que basta con que los congresistas puedan contar con una computadora y el DNI electrónico, lo que facilita la emisión de sus documentos.

"Desde cualquier sitio pueden firmar. Requieren una computadora y un DNI electrónico. Todos los congresistas tienen esos DNI porque eso les permite, precisamente, hacer su firma digital", señaló.

Se ha presentado la moción para convocar a un pleno extraordinario con 81 firmas (digitales). Solo 29 son válidas. (De esas, el congresista Kamiche ha retirado la suya). Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con... pic.twitter.com/e8uh9BdJnM — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 12, 2026

Pleno en medio de refacciones

Consultado sobre dónde se realizaría el Pleno, Rospigliosi recordó que las instalaciones del Congreso están siendo refaccionadas y adaptadas para el próximo sistema bicameral. Aún así, señaló que ello no impediría que la sesión se desarrolle, sugiriendo hacer uso de otras sedes con las que el Parlamento cuenta.

"No estaba previsto que iba a ser necesario un Pleno Extraordinario. El plazo de entrega del local donde se realizan las sesiones es para el 28 de febrero, estando listo para el primero de marzo cuando empieza la legislatura ordinaria. Ahora, ¿eso impide el Pleno?; no. Tenemos otros locales del Congreso", indicó.

Sin embargo, el titular del la Mesa Directica reconoció que es muy probable que se presenten dificultades técnicas si se realiza la sesión en otro espacio, dada la falta de implementos tecnológicos que agilizan el sistema de asistencia, votaciones y conteo de intervenciones.

"Por supuesto, van a haber ciertas dificultades, no va a haber un tablero electrónico, el marcado de asistencia, las votaciones no van a ser rápidas, van a ser más lentas. Pero, igualmente, el Pleno se va a realizar de todas maneras cuando tengamos las firmas válidas en otro local del Congreso y todos los instrumentos que sean necesarios", afirmó.

Preparativos en curso

Rospigliosi añadió que, si bien aún no hay un local definido en dónde pueda darse la sesión del Pleno, se están evaluando las alternativas para definirlo y adaptarlo a las necesidades que requieran.

"Estamos viendo las posibilidades ahora, porque hay que preparar el local y hacer una adecuación", puntualizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró que los parlamentarios no necesitan estar en la sede del Legislativo o en un punto determinado para firmar un oficio, en referencia al pedido para convocar un... pic.twitter.com/mP6mOxKYCX — Exitosa Noticias (@exitosape) February 13, 2026

Las declaraciones de Rospigliosi buscan transmitir que la convocatoria a un Pleno Extraordinario no enfrenta un obstáculo insalvable, pese a las refacciones en curso. El énfasis en la validez de las firmas digitales desde cualquier lugar refuerza la idea de que el proceso depende más de la corrección de errores en las rúbricas que de limitaciones logísticas.

El escenario refleja cómo la crisis política se entrelaza con aspectos técnicos y procedimentales: mientras se discute la validez de las firmas para convocar el Pleno, también se ajustan las condiciones materiales para garantizar que la sesión pueda realizarse en otro espacio del Congreso.