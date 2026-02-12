Laura Spoya termina hospitalizada tras sufrir aparatoso accidente mientras manejaba su camioneta

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya terminó hospitalizada tras sufrir un aparatoso accidente mientras manejaba su camioneta en Surco, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra una pared en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, un hecho que rápidamente movilizó a los bomberos y encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.

Laura Spoya sufre aparatoso accidente en Surco

Desde el distrito de Surco, en los exteriores de una clínica local, se confirmó que la conductora de la camioneta negra que protagonizó este fuerte accidente fue la ex Miss Perú Laura Spoya.

De acuerdo con el reporte de los bomberos, el accidente se registró cerca de las 3:30 a.m., en la avenida El Polo, cruce con la avenida La Encalada.

Según la información recogida en el lugar, Laura Spoya se desplazaba por esta vía cuando habría perdido el control de su camioneta, impactando de manera directa contra una pared ubicada al costado de una casa de venta de autos.

El impacto fue tan fuerte que las bolsas de aire del vehículo se activaron de inmediato, dejando la camioneta seriamente dañada en su parte frontal.

Laura Spoya termina hospitalizada tras accidente

Minutos después del accidente, Laura Spoya fue auxiliada y trasladada rápidamente hasta una clínica del distrito de Surco, a donde ingresó directamente por el área de emergencia.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha brindado un parte médico oficial sobre su estado de salud, sin embargo, se pudo confirmar que su familia se encuentra en el interior del establecimiento acompañándola, mientras se esperan novedades sobre su evolución.

Noticia en desarrollo...