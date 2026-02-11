Piero Cari: Revelan si fue separado de Alianza Lima tras presunta agresión a su enamorada

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica sacude a Alianza Lima. Un video que circula en redes muestra a una joven enfrentando a Piero Cari en Matute, acusándolo de una presunta agresión a su enamorada, justo antes del duelo contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Ahora, todos se preguntan: ¿Seguirá en el equipo?

Piero Cari es increpado por presunta agresión

El video que se hizo viral muestra a la joven encarando a Piero Cari con preguntas directas: "Piero, ¿por qué golpeaste a tu flaca? ¿Por qué le hiciste eso?", mientras el futbolista se limita a sonreír.

Aunque el tema causó preocupación entre los hinchas, hasta el momento no existe ninguna denuncia formal confirmada ante las autoridades, ni declaraciones oficiales del club o del jugador.

Sin embargo, la polémica creció por la proximidad del partido frente a 2 de Mayo, lo que hacía que todos los ojos estuvieran puestos en el mediocampista.

¿Piero Cari seguirá en Alianza Lima?

En medio del escándalo, Diego Rebagliati se refirió al tema y aclaró la situación de Piero Cari: "Entiendo que está dentro de la lista de convocados. No ha quedado afuera ni nada por el estilo".

"Hay que ir con mucho cuidado con toda esa información, porque da la impresión que hay un exceso de facilismo para acusar. Todos los futbolistas están muy expuestos y a la primera que alguien acusa, tampoco nos damos los tontos", añadió el periodista en el programa Fútbol Satélite.

De esta manera, se confirma que Piero Cari seguirá disponible para Pablo Guede en el choque de vuelta ante 2 de Mayo. El joven mediocampista fue titular en el duelo de ida que se jugó el pasado 4 de febrero en Paraguay, y su continuidad ahora queda respaldada por la lista de convocados del equipo victoriano.

Alianza Lima y su inesperada publicación

Horas después de que se difundiera el video donde Piero Cari es acusado de agresión a su enamorada, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas con una publicación en sus redes sociales. En lugar de referirse al caso, el club decidió enfocarse en los cuidados y restricciones para el partido de hoy contra 2 de Mayo.

"La fiesta se vive mejor cuando la cuidamos entre todos. Para que cada partido sea una experiencia segura y ordenada, revisa los cuidados y restricciones antes de ingresar al estadio", escribieron.

Así, la presunta agresión de Piero Cari a su enamorada sigue generando polémica y mantiene expectante a Alianza Lima y sus hinchas. A pesar de la controversia, el mediocampista figura en la lista de convocados y estará disponible para el duelo frente a 2 de Mayo.