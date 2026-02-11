Alianza Lima: Futbolista fue increpado dentro de Matute por presunta agresión a su enamorada

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo escándalo sacude a Alianza Lima. En un video difundido en X, que ya se está volviendo viral, se ve claramente cómo una joven encara a un futbolista del club dentro de Matute, reclamándole por una presunta agresión a su enamorada.

Piero Cari es increpado por presunta agresión

El hecho se conoció a partir de un video compartido en la red social X, donde se observa a una joven acercarse a Piero Cari dentro del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, para reclamarle públicamente por una presunta agresión.

En las imágenes, la joven se dirige directamente al futbolista y le lanza un fuerte cuestionamiento: "Piero por qué eres un pegalón? ¿Por qué golpeaste a Bella? ¿Por qué le hiciste eso a tu flaca? Cuéntame", se escucha decir con evidente indignación.

Mientras la joven lo increpa, Piero Cari no responde a las preguntas y únicamente atina a reír ante los señalamientos que se le hacen frente a cámara, una reacción que rápidamente generó comentarios y críticas en redes sociales.

El clip se viralizó en cuestión de horas y encendió la polémica en tienda blanquiazul, sobre todo por la gravedad de la acusación. Hasta el momento, ni el jugador ni el club Alianza Lima se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.

Piero Cari y los antecedentes de indisciplina

Piero Cari fue una de las grandes revelaciones de Alianza Lima durante la temporada 2025. Bajo la conducción de Néstor Gorosito, el mediocampista recibió la oportunidad de debutar en el primer equipo y rápidamente destacó por su talento.

Su proyección fue tan llamativa que incluso llegó a ser convocado a la selección peruana con apenas 17 años, convirtiéndose en una de las principales joyas del club blanquiazul.

Sin embargo, el cierre de su temporada 2025 estuvo lejos de ser el ideal. Con el paso de las fechas, el jugador perdió protagonismo y su nombre comenzó a aparecer vinculado a rumores de indisciplina.

Según el periodista Coki González, el futbolista habría protagonizado diversos episodios de indisciplina al presentarse a los entrenamientos en condiciones no aptas para un jugador profesional.

Incluso, Coki González dio a entender que estas situaciones no se habrían producido solo una vez, sino en más de una oportunidad, motivo por el cual Néstor Gorosito decidió no considerarlo para partidos importantes del equipo.

Frente a este escenario, el propio jugador reconoció que no tuvo un buen final de temporada y dejó un mensaje de autocrítica. "Sí, obvio, pero bueno, qué puedo hacer. Quiero mejorar las cosas y hacer las cosas bien ahora", declaró Piero Cari al ser consultado por su cierre de año futbolístico.

Mientras continúa la expectativa por una posible aclaración oficial, el caso sigue generando reacciones en redes sociales, luego de que el futbolista de Alianza Lima, Piero Cari, fuera increpado dentro de Matute por una presunta agresión a su enamorada.