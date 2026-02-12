Rospigliosi ante posible censura de Jerí: Presidente del Congreso asumirá la Presidencia "inmediatamente"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, respondió para Exitosa cuál sería el procedimiento a seguir de lograrse el consenso parlamentario que censure al presidente José Jerí del cargo.

Nuevo presidente del Congreso sería presidente

Tras llegar a las 78 firmas, aunque de forma momentánea, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, detalló el procedimiento a seguir de lograr la censura en contra del presidente José Jerí.

Recientemente, Rospigliosi precisó que solo 29 de las 80 firmas presentadas son válidas de manera que los parlamentarios deberán de subsanar el error, medida que ha sido informada a los firmantes.

De realizarse el Pleno extraordinario en donde se logre consensuar la censura en contra de Jerí, Rospigliosi afirma que se deberá constituir una nueva Mesa Directiva en la que su presidente asumiría la Presidencia de la República.

"Si lo censuran dejará de ser presidente de la República y habrá que realizar la elección de un nuevo presidente del Congreso que asumirá inmediatamente la Presidencia de la República", indicó.

Así, señala que la discusión en el Pleno girara en torno a la censura de Jerí cuando este ya había asumido el cargo de presidente precisando que se trataría de una "incongruencia", debido a que correspondería la vacancia.

Pleno va con un solo punto en agenda: Vacancia o censura

Rospigliosi indicó que de formalizarse la solicitud del Pleno extraordinario, procederá a convocarlo bajo un único punto en agenda: las mociones de censura contra el mandatario. "Lo que se va a discutir en el Pleno es censura"

Así, indica que la discusión parlamentaria no puede alternarse, debido a que la propia solicitud expone que el llamado es a discutir la censura en contra de Jerí y no la vacancia. "Eso no lo puedo cambiar yo, no lo puede cambiar nadie", precisó.

"El Pleno se convoca con un punto único de agenda ya sea que lo convoque el presidente con un mínimo de 78 congresistas y, en este caso, la moción que ha presentado Renovación Popular y que han firmado otros congresistas llama de manera urgente para tratar las mociones de censura", indicó.

El presidente del Congreso señaló que son siete mociones de censura, sin embargo, resalta la opinión de un grupo de constitucionalistas los cuales recomendaron que el procedimiento a seguir sería la vacancia.