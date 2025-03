José Luna Gálvez exige adelanto de elecciones generales: "Vámonos todos para que no haya ni un muerto"

En entrevista con Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, insistió en el adelanto de elecciones generales ante la creciente crisis de inseguridad.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario explicó que el Congreso actual "no tiene la fuerza" para enfrentar esta grave problemática. Por lo que, consideró que es mejor irse todos.

"Nosotros seguimos proponiendo lo mismo, vámonos todos de una vez. No podemos, este Congreso no tiene la fuerza y el Ejecutivo menos para hacer y parar. Vámonos todos para que no haya un muerto (...) La decisión era hace dos años cuando dijimos para irnos todos y darle la oportunidad a otro grupo humana para que pare la delincuencia ", declaró para nuestro medio.

El congresista señaló que el Ejecutivo tampoco ha demostrado tener las competencias necesarias para poder afrontar esta problemática. Por ello, sostuvo que todos deben de dejar sus cargos y dar la batuta a un nuevo grupo de funcionarios que se encarguen de atender la ola de criminalidad.

Luna destacó que el Ejecutivo tendría que hacer un shock de inversión en materia de seguridad ciudadana para poder adquirir el personal y herramientas necesarias para la lucha contra la delincuencia.

"Nuestra posición siempre ha sido eso ( a favor del adelanto) porque analizábamos que el Congreso no tiene la fuerza moral para tomar esas decisiones. No nos queda otra cosa que hacer eso. Por eso nosotros retiramos al de la Mesa Directiva", mencionó.

En otro momento, José Luna Gálvez anunció que respaldará la moción de censura contra el ministerio del Interior, Juan José Santiváñez.

El parlamentario indicó que se debe mejorar el presupuesto de la Policía Nacional del Perú (PNP) para luchar contra la criminalidad, debido a que carecen de un equipamiento adecuado para ello.

"Voy a votar por eso (que salga Santiváñez), pero a la vez tenemos que exigir un shock de inversiones. Si no se inyecta dinero, cualquiera que asuma el cargo de ministro del Interior no podrá solucionar el problema. La Policía no tiene bala, uniforme, gasolina, etc. Tenemos que botar a toda esta gente, no solo a Santiváñez (...) El señor Santiváñez debería renunciar, pero eso no soluciona el problema", declaró.