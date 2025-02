José Luna Gálvez: Más de 2 mil obras están paralizadas y responsables continúan contratando con el Estado

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó que existen más de 2,200 obras paralizadas, descubiertas por una comisión especial destinada a hacer "control concurrente". Según lo expuesto por el legislador, se ha solicitado a Contraloría el despliegue de un ingeniero en cada obra detenida de más de 5 millones de soles.

2,200 obras paralizadas y más de 36 mil millones congelados

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario enfatizó en la ocurrencia, puntualizando en que estos serían robos abiertos que son disfrazados bajo licitaciones acomodadas al postor "destinado" a ganar el concurso.

"En el Congreso se creo una comisión especial para hacer el seguimiento de lo que nosotros llamamos "Control Concurrente". Se dio una normativa ante más de 2,200 obras paralizadas para que la Contraloría despliegue en cada obra paralizada, de más de 5 millones, un ingeniero para que acompañe y evalúe y no haya robos como ha venido ocurriendo", detalló.

El representante nacional de Podemos Perú subrayó que las obras paralizadas equivalen a 36 mil millones de soles invertidos y, debido a que no se detectan a los responsables y que, el dinero no se mueve, no hay ni justicia ni infraestructura. Inclusive, acusó que los mismos empresarios beneficiarios de estas licitaciones continuarían contratando con más obras.

" En este momento hay más de 2,200 de obras paralizadas por más de 36 mil millones . Están invertidos y no se mueven y no se detectan los responsables. En otras palabras, todo eso y no se ha procedido a nada y los responsables bien y gracias, siguen contratando con más obras y tomando más obras y definitivamente la corrupción continúa", complementó.

Un modelo de corrupción

José Luna argumentó que se trata de un modelo propenso a tener casos de corrupción en sí, normalizándose en la ejecución de obras y que se ha vuelto objetivo de "empresarios ladrones", que se juntan con el fin de ganar el dinero. Empero, las obras no son concretadas y, sobre ello, la ciudadanía continúa carente de infraestructura.

"Es un modelo de corrupción y se ha normalizado en todas las obras. Las inversiones se han vuelto corruptas, y se han vuelto un botín de empresarios ladrones que se juntan para robar abiertamente. Si la obra termina, se culmina, no importa, ya se llevaron el dinero. Ya sacaron", sentenció.

