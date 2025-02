Isabel Cajo habría brindado información falsa en su currículum para obtener empleo en el Congreso

El ingreso de Isabel Cajo Salvador, vinculada a una presunta red de proxenetismo en el Congreso, sigue generando controversia, debido a que habría proporcionado información falsa en su currículum vitae. Punto Final obtuvo un documento relacionado a la joven creadora de contenido de la red Only Fans.

Cajo ingresó a trabajar al Congreso en abril de 2024 con un sueldo cercano a los 4,000 soles, desempeñándose en el área de administración de bienes. Dos meses después, fue trasladada a la oficina de Legal y Constitucional, donde su salario aumentó a 8,000 soles y coincidió con Andrea Vidal, señalada como parte de esta supuesta red.

En octubre, tras dejar el área Legal y Constitucional, pasó casi de inmediato a laborar en el despacho del congresista Edwin Martínez, quien ha asegurado que su contratación respondió únicamente a un deseo de ayudarla.

En el currículum que presentó para postular a la oficina de Martínez, Cajo declaró haber trabajado como técnico administrativo y luego como asistente de agente de aduanas en la empresa E & H Constructora Inmobiliaria, entre abril de 2021 y octubre de 2023.

Sin embargo, el gerente general de la empresa, Santiago Elescano, desmintió esta información y aseguró que Isabel Cajo nunca laboró en dicha compañía, ello en declaraciones para Punto Final.

"Sobre el particular, por medio de la presente, le manifestamos que mi representada no ha emitido la constancia de trabajo y el certificado de prácticas profesionales a nombre de la Srta. Isabel Florencia Cajo Salvador (...) Asimismo, precisamos que la indicada persona nunca ha laborado ni ha tenido relación contractual con mi representada, en tal sentido, se trata de un documento con información inexacta", se lee en el oficio.

Cabe mencionar que, el área de Recursos Humanos del Congreso recién habría detectado esta situación a inicios de año, tras realizar una revisión posterior al expediente de Cajo. El 27 de diciembre del año pasado, es decir, cuando el escándalo sobre la presunta red ya había estallado, Andrea Vidal ya había sido asesinada y Cajo llevaba tres meses laborando en la oficina de Martínez.

Al ser consultado por el CV de Isabel Cajo, el congresista Edwin Martínez indicó que ello se debe investigar y afirmó no tener conocimiento del caso.

"Yo no puedo incurrir en algo que no ha sido normal. Si ha sido una contratación donde se ha determinado que se han presentado documentos falsos, se tiene que investigar. Yo no sabía nada, la información es trasladada a recursos humanos y ellos son los que verifican si es verdadera o falsa la información, en mérito a ello hacen el contrato", sostuvo.