José Williams: "Se trata de un tópico para todos los trabajadores, no un policlínico"

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, se refirió acerca de la construcción de un tópico para parlamentarios y mencionó que será para todos los trabajadores de la sede del Legislativo.

De acuerdo a ello, Williams Zapata sostuvo a los medios de comunicación que tras la presentación de un informe periodístico en el que se dejaba constancia que se iba a elaborar un policlínico, ya se tenía previsto desde hace 10 años y explicó que será un tópico que "servirá para todos los trabajadores".

Presidente de la Mesa Directiva explicó construcción de tópico

José Williams sostuvo que elaboración de tópico en el Parlamento servirá para todos y costará alrededor de 650 mil soles.

Asimismo, justificó su realización; puesto que aseguró que el recinto en estos momentos se encuentra en un sótano y que en medio de un desastre natural, podría quedar en desuso, por lo que es necesario hacer uno nuevo.

"Es un tópico, no un policlínico. Esta instalación tiene proyectado en construir hace 10 años. El que actualmente funciona, se encuentra en un sótano y en un desastre natural podría caer y no servir a los trabajadores. No es un tópico ara congresista, si no para trabajadores, que son alrededor de 400 personas que ingresan al Congreso cada día", declaró en conferencia de prensa.

Detalló gastos

Por otra parte, el también miembro de Avanza País mencionó que no es cierto que el costó será de 2 millones de soles y solamente se distribuirá alrededor 650 mil soles. Además, pormenorizó los ambientes del lugar, en el que añadió que habrán tres consultorios y un cuarto para un psicólogo que, por ley, debe haber en cada espacio del Estado.

"Salir del Congreso es difícil, por lo tanto es necesario tener un centro para poder atendernos. Ese tópico tiene los tres consultorios y un pequeño ambiente para un psicólogo. Solo hacemos lo necesario en instalación, porque no debemos estar en un sótano. No tener un centro de esta naturaleza es una falta. No costará 2 millones como se dijo, sino 650 mil soles", concluyó.

Sobre 'Los Niños'

El titular de la Mesa Directiva también tuvo algunas palabras para el grupo de legisladores que vienen siendo indagados por el Ministerio Público por haber apoyado a Pedro Castillo en las vacancias en su contra a cambio de favores en los ministerios. Apuntó que desde el Pleno no "blindarán" a ningún trabajador que este implicado en supuesto actos de corrupción.

"El Congreso no tiene en absoluto la intención de blindar a algún congresista. Algunos de ellos ya se han acercado y están pidiendo que se haga la investigación. Estamos en espera de que la Fiscalía nos mande lo actuado", expresó.

De esta manera, el presidente del Congreso, José Williams Zapata esclareció los lineamientos para la construcción del nuevo policlínico para los parlamentarios y desestimó las afirmaciones de que costaría 2 millones.