Carlos Zeballos cuestiona búsqueda de Cerrón: Están esperando el momento para usarlo como cortina de humo

El congresista de Podemos Perú, Carlos Zeballos, cuestionó la búsqueda de Vladimir Cerrón y señaló que el gobierno de Dina Boluarte podría usar la captura del líder de Perú Libre como una "cortina de humo" para minimizar cuestionamientos al Ejecutivo.

En entrevista para Canal N, el parlamentario criticó al Gobierno por no poder dar con el paradero del exgobernador regional y cuestionó al servicio inteligencia que está detrás de Cerrón Rojas.

"Son simplemente habladurías, pero no hay resultados al respecto. No hay en realidad un servicio inteligencia que nos está diciendo exactamente dónde está. Y si saben donde está, ya deberían capturarlo. Creo que están esperando que esto se convierta en una cortina de humo de algo que sucede en el Gobierno. En el momento que suceda algo, ahí si lo atrapamos para tapar", declaró.

Asimismo, el legislador de Podemos Perú sostuvo que los congresistas de Perú Libre le hacen un daño a Vladimir Cerrón al protegerlo, debido a que esto no ayudaría a la democracia que busca implantar el Parlamento.

"Sería grave si se está diciendo que se está buscando, y no se esté buscando. Por parte de los congresistas de Perú Libre, deberían decirle a su líder político que se entregue porque no le está haciendo bien. Sobretodo a esta democracia que tratamos de implantar en el Congreso de la República", agregó.

En exclusiva para Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que no es posible rastrear a Vladimir Cerrón con el video transmitido en una reunión de Perú Libre.

En el programa Informamos y Opinamos, conducido por Karina Nova, el titular del Ministerio del Interior se pronunció sobre la videoconferencia que realizó el prófugo líder izquierdista en la que se pudo comunicar con los militantes de PL desde la clandestinidad.

"No hay forma de obtener el IP si tú no tiene el link de acceso a esa plataforma. No se puede. Solamente se puede llegar al hallazgo del lugar quien tiene el link de Zoom. No hay forma que la Policía pueda ingresar un virus, un troyano, o una forma de inteligencia que pueda llegar a un lugar. Eso solo se puede en Netflix, en la realidad es imposible", aseveró.