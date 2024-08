'Flora Tristán' critica a Cienciano y Cueva: "En lugar de deslindar, emitió un comunicado lamentable"

En diálogo con Exitosa, la directora ejecutiva 'Flora Tristán', Liz Meléndez, calificó de "lamentable" el comunicado emitido por Cienciano sobre el caso Christian Cueva, futbolista denunciado por agresión.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la especialista indicó que no todas las mujeres en el país denuncian sus casos de agresión, debido a que existe una sensación de impunidad.

"Es importante que este tipo de agresiones se sepan y lleguen a la opinión pública para sensibilizar. La última encuesta del INEI refleja la cantidad de denuncias. Sin embargo, esto solo corresponde cerca del 40% de los casos, no todas las mujeres denuncian porque hay una sensación de impunidad. No es porque no tengan la valentía de hacerlo. Piensan que aunque denuncien, no pasará nada", expresó a nuestro medio.