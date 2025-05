Defensor del Pueblo sobre la inmunidad presidencial en pleno mandato: "Hay un error interpretativo"

En comunicación con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que existe un error interpretativo en torno a la figura de la inmunidad de la presidenta, argumentando que las acusaciones no están en el ámbito penal. Además, indicó que entre los supuestos de acusaciones solo uno de ellos cuenta con la categoría de delito.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Gutiérrez también se refirió a las recientes denuncias constitucionales que la Fiscalía de la Nación presentó contra Dina Boluarte por diversos cuestionamientos.

"(Hay dos caminos a seguir, un camino es establecer una continuidad del artículo 117 a la Constitución, que por hechos criminales, el presidente no puede ser acusada ni investigada hasta el final de su mandato, eso no dice el artículo 117 dice que no puede ser acusado, no dice que no puede ser investigado) Ahí hay un error enorme, un error interpretativo, pero que nace recientemente", dijo a nuestro medio.