Keiko Fujimori descarta denunciar a fiscales tras nulidad de caso 'Cócteles': "Yo no"

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que el caso 'Cócteles' debe pasar al archivo definitivamente tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara su nulidad.

Keiko Fujimori no denunciará a fiscales

Tras el fallo del TC que declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor de Keiko Fujimori, la lideresa Fuerza Popular brindó una conferencia de prensa desde el local del partido político.

Tras una investigación por más de 10 años en su contra y la de 40 acusados de su partido político por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, entre otros, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto los precedentes de la investigación en su contra.

Fujimori se pronunció ante una futura denuncia en contra de los fiscales, José Domingo Pérez y Rafael Vela, que estuvieron tras la investigación por el 'caso Cócteles' por haber recibido dinero para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

"Si es que yo voy a denunciar a los fiscales, yo no. Yo he tomado está decisión personalmente. El partido político lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo", aseguró.

De esta manera, no descarta que los otros más de 40 acusados sigan un proceso en contra de los fiscales. Como se sabe, el TC no ha considerado como un delito de financiamiento ilegal los aportes a la campaña porque al momento de haberse cometido dichos actos estos no constituían un delito como tal.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | En declaraciones a la prensa, Keiko Fujimori aseguró que no denunciará a los fiscales a cargo del caso 'Cócteles', tras la resolución del Tribunal Constitucional que declara su nulidad. No obstante, remarcó que su partido político, Fuerza Popular, está evaluando... pic.twitter.com/yXgbHclfbW — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2025

¿Afectará a otros casos?

Los aportes a campañas electorales no solo incluye a Keiko Fujimori. En paralelo, se llevan los procesos en contra del expresidente Ollanta Humala y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Casos distintos pero que marcaría un precedente en beneficio de los otros acusados tras el recibimiento de los aportes sus respectivas campañas políticas con el financiamiento declarado por la empresa Odebrecht, entre otras.

Ante el reciente fallo del TC, Keiko Fujimori indica que de caerse estos casos serían entera responsabilidad de los fiscales que estarían detrás del pedido de prisión de ambos funcionarios públicos.

"Sobre si es que esta resolución afectará otros casos no lo puedo determinar yo, pero, sin duda, si es que algún otro caso se cae será por responsabilidad del fiscal correspondiente que habría utilizado la justicia para perseguir políticamente. Esperemos que eso no suceda". indicó.

Por su parte, Keiko Fujimori aún evaluará su postulación a la presidencia de la República más afirmó que su partido participará. Al mismo tiempo, ha descartado que denuncie a los fiscales que la investigaron.