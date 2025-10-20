Keiko Fujimori tras fallo del TC: "Que en el Perú nadie sea condenado por prejuicios ni conveniencia"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, decidió pronunciarse respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara la nulidad del caso 'Cócteles', en donde se la investiga por presunto lavado de activos. En su mensaje, aplaudió la decisión, esperando que en el Perú no imperen los prejuicios ni la conveniencia en los procesos judiciales.

Respetuosa del debido proceso

Acompañada de miembros de su partido político y la abogada Giuliana Espinoza, la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, se dirigió a los medios saludando la reciente resolución. Manifestó su respeto en el debido proceso, pese a la extensa investigación en contra de su agrupación.

"Acusaciones que parecían un eterno castigo, pero aquí estamos. Sin rencor y con la frente en alto, porque creemos en el debido proceso y no en un linchamiento político. Porque creemos en el Perú y no en el odio. Estas palabras no buscan un desagravio para mí. Soy política y sé a lo que me enfrento y los riesgos que corro" indicó Fujimori Higuchi.

