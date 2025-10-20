RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Caso 'Cócteles': Fallo del TC no marca un precedente para Ollanta Humala y Susana Villarán, asegura magistrado

El magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa consideró que la nulidad del caso 'Cócteles' no representa un precedente para Susana Villarán y Ollanta Humala.

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 20/10/2025

En declaraciones para Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, indicó que la resolución que declara nulo el caso 'Cócteles no representa un precedente en la investigación a Susana Villarán y la condena a Ollanta Humala. 

Nulidad de caso 'Cócteles' no es un precedente

En primer lugar, el magistrado señaló que el recurso de agravio constitucional del caso 'Cócteles', en el que se le investigaba a Keiko Fujimori, se ha conocido recientemente tras su paso por el Poder Judicial.

"Nosotros hemos conocido el recurso de agravio constitucional que es en última instancia, porque esto llega en última instancia después que pasa por el Poder Judicial e incluso se citó al Ministerio Público y al fiscal Pérez que ejerció su derecho a defensa en una audiencia pública", señaló Ochoa.

De otro lado, Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional señaló que el TC con la sentencia del caso 'Cócteles ha sentado una línea sosteniendo que todo el dinero recibido en campañas electorales, como es el caso de la exalcadesa Susana Villarán o el expresidente Ollanta Humala, no es delito. Sobre ello, el magistrado César Ochoa opinó: 

"Esto ha sido una generalización, cada caso es diferente habría que ver las particularidades del caso de Ollanta Humala y el caso de Villarán tiene sus matices por lo cual no podemos decir que esta es una sentencia que marca un precedente para todos los casos, tienen que ser idénticos o muy similares".

Noticia en desarrollo...

En conclusión, César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional, manifestó que que la resolución que declara nulo el caso 'Cócteles no representa un precedente en la investigación a Susana Villarán y la condena a Ollanta Humala. 

Temas relacionados caso 'Cocteles' Keiko Fujimori Ollanta Humala Susana Villarán Tribunal Constitucional

