Martín Vizcarra: Campaña pese a inhabilitación demuestra su "catadura moral", señala fiscal

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el fiscal Germán Juárez Atoche cuestionó que Martín Vizcarra realice campañas con miras al 2026 sabiendo que está inhabilitado para postularse. Además, remarcó que el Ministerio Público logrará una sentencia condenatoria por los delitos que habría cometido el expresidente.

La 'catadura moral' de Martín Vizcarra

El fiscal Germán Juárez Atoche fue consultado respecto a la campaña electoral que continúa realizando en diversos puntos del país Martín Vizcarra de cara las elecciones generales del próximo año.

"Eso demuestra la catadura moral de Martín Vizcarra porque sabe que él está impedido e inhabilitado por el Congreso y que no peude postular, sin embargo, en sus redes sociales se le ve muy activo diciendo de que va a ser candidato presidencial cuando sabe que no lo puede hacer", señaló.

Además, aseguró que en el caso del exmandatario a quien se le acusa por presunto cohecho pasivo "también se va a obtener una sentencia condenatoria".

El interrogatorio de Martín Vizcarra

Este lunes 20 de octubre culminó el interrogatorio contra el expresidente de la República Martín Vizcarra por presunto cohecho pasivo durante su gestión como gobernador regional de Moquegua por haber recibido S/ 2.3 millones en coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA. por la obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Al respecto, el fiscal Germán Juárez Atoche explicó qué es lo que se llevó a cabo y qué es lo que continuará en este proceso en contra del exjefe de Estado.

"De los hechos ilícitos que ocurrieron en estas licitaciones no se le atribuye al acusado Martín Vizcarra lavado de activos a él concretamente lo que se le está imputando es el el hecho de haber solicitado dinero en ambos proyectos (...) estoy seguro que el jueves que viene estaríamos terminando al menos por parte del Ministerio Público el interrogatorio que corresponde", precisó.

En consiguiente, indicó que tras la finalización de este interrogatorio lo que continuará es "si es que por parte del Ministerio Público y la defensa hay prueba excepcional y si es que es admitida por el coelgiado se actuarán esos documentales".

"Una vez que se hacen los alegatos de cláusula y la defensa material del señor Martín Vizcarra lo que queda expedito es ya la causa que el colegiado pueda expedir una sentencia absolutoria o condenatoria", manifestó.

Se concluye que, el fiscal Germán Juárez Atoche cuestionó que el Martín Vizcarra realice campañas con miras al 2026 sabiendo que está inhabilitado para postularse. Además, remarcó que el Ministerio Público logrará una sentencia condenatoria por los delitos que habría cometido el expresidente.