¿Error o nervios?

Confusión en el Miss Grand International 2025: Miss Panamá pasó tremendo ROCHE en vivo y se volvió VIRAL

Un insólito momento se vivió durante el anuncio del top 20 del Miss Grand International 2025, cuando Miss Panamá desfiló al frente del escenario tras escuchar mal el nombre de la ganadora.

Miss Panamá comete error en el Miss Grand International 2025.
Miss Panamá comete error en el Miss Grand International 2025. (Composición Exitosa)

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/10/2025

¡Qué papelón EN VIVO! Un momento inesperado sorprendió a todos en el Miss Grand International 2025. Miss Panamá subió al escenario antes de tiempo protagonizando un tremendo roche en plena transmisión del certamen de belleza, que rápidamente desató memes y comentarios en redes sociales.

El error de Miss Panamá que se volvió viral

Durante la elección del top 20 del tan conocido certamen de belleza internacional, Isamar Herrera, la representante de Panamá se convirtió en protagonista de uno de los episodios más comentados de la noche.

Todo ocurrió cuando el presentador mencionó el nombre de Miss Paraguay, pero al parecer, el sonido del ambiente y los gritos del público confundieron a la representante panameña, quien creyó que ella había sido la elegida en ese momento. Con una gran sonrisa y visiblemente emocionada, Miss Panamá avanzó al centro del escenario del Show DC Hall de Bangkok, saludando al jurado y al público con gran orgullo.

Sin embargo, la sorpresa fue inmediata cuando el conductor del Miss Grand International intervino y volvió a aclarar que la persona que había nombrado era Miss Grand Paraguay. La situación generó segundos de confusión y un incómodo silencio entre los asistentes, mientras las cámaras captaban el rostro desconcertado de la participante y de su compañera.

"Disculpen, anuncié Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón", explicó el presentador ante la audiencia, que se encontraba impactada por la inesperada escena.

Se confundió al llamado de Miss Grand Paraguay

Pero, lejos de dejarse vencer por la vergüenza, Miss Grand Panamá reaccionó con elegancia, sonrió y regresó a su lugar entre los aplausos de los presentes. El video del momento no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el "roche" en vivo con mensajes que mezclaron humor y empatía.

"¿Y el de la cámara también se confundió?", "pero el conductor no tuvo culpa, sino la de Panamá", "y por qué no salió Paraguay si le llamó", "pero nadie le decía nada hasta que llegó al final de la pasarela", "¿la de Paraguay no escuchaba o qué?", "qué pena por Panamá", "jaja, Panamá dijo a mi nadie me saca del top 20. Pero por lo menos llego donde estaban las del top 20", fueron algunos de los comentarios más icónicos.

@jenscastro2 🥹 ESCANDALO confusión en final del Miss Grand 2025. Miss Grand Panamá se confunde al llamado de Miss Grand Paraguay. #fyp #missuniverse #missgrandinternational2025 #missgrandinternational #missuniverse2025 ♬ Sad and lonely - MoppySound

Filipinas conquista el Miss Grand International

Tras el bochornoso momento, la competencia prosiguió. Este sábado 18 de octubre se dio a conocer a la ganadora del Miss Grand International 2025: Miss Filipinas, Emma Mary Tiglao.

La representante filipina recibió la corona de manos de la reina saliente, entre lágrimas y vítores del público. A su lado quedó como primera finalista la anfitriona, Sarunrat Puagpipat, de Tailandia, completando una final que mantuvo en vilo a los asistentes y a millones de espectadores.

Sin duda, el "blooper" de Miss Panamá se robó el show de la competencia internacional de belleza más esperada por todos, y quedará en la memoria de los fanáticos.

Temas relacionados error Ganadora Miss Grand International Miss Grand Panamá modelo Paraguay VIRALES

