Keiko Fujimori no denunciará a fiscales: Lideresa de FP no guarda rencor, asegura Miguel Torres

Pese al largo proceso que duró el caso 'Cócteles', que investigaba los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular no le guardaría rencor a los fiscales del caso. Así lo aseguró Miguel Torres, exparlamentario de la agrupación naranja entre 2016 y 2020.

Sin rencores contra sus investigadores

En declaraciones para Exitosa, el subsecretario general del partido fujimorista, se refirió al anuncio de la lideresa sobre no denunciar a los fiscales a cargo del caso 'Cócteles. Según comentó, la conoce bien y sabe que ella no les guarda rencor a José Domingo Pérez y Rafael Vela.

"Sigo sorprendido de algunas reacciones como ser humano que tiene de no guardar rencor, buscar un tipo de revancha. Pero también de la objetividad que ha tenido al decir: Yo he tomado una decisión personal, no voy a buscar ningún tipo de indemnización", manifestó Torres Morales.

Según el subsecretario de FP, la decisión de demandar a los fiscales no se limita a la opinión de su lideresa, debido a que debe recaer en el partido. Empero, sostuvo que Fujimori Higuchi no se opondrá si algún integrante decide emprender acciones legales, por afectar familias proyectos profesionales y laborales.

"Evidentemente, tomamos parte una serie de dirigentes en representación del partido y tenemos que evaluar esta situación. Pero lo más importante fue lo que ella dijo inmediatamente después. Y es que ella no puede ni criticar ni impedir que los más de 40 acusados inicien proceso contra estos señores" indicó.

Fujimorismo no eligió a los miembros del TC

Según el subsecretario general de Fuerza Popular, aseguró que ninguno de los magistrados del Tribunal Constitucional ha sido elegido "a dedo" por el fujimorismo. Ello, en el marco del fallo que declara nulo el caso 'Cócteles'. En una de sus precisiones, destaca que los 21 votos del partido no alcanzan para elegirlos a placer.

"Este TC no fue el que liberó a Keiko Fujimori, fue el anterior. Ese, cuyo miembros, alguno de ellos se autodefinían como antifujimoristas. Por lo cual te va diciendo que no es una sola visión la que puede advertir irregularidades en este proceso, sino incluso, hasta versiones o perspectivas completamente distintas" refirió.

