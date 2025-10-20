Midis anuncia programa de alimentación escolar 2026: "Queremos procesos abiertos"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, hizo el anuncio del proceso de compras 2026 donde indicó se buscarán procesos "abiertos" en beneficio de los escolares. El anuncio de un nuevo programa escolar se da tras las sombras de los cuestionados programas 'Qali Warma' y 'Wasi Mikuna', ambos servicios alimentarios cerrados por graves cuestionamientos.

Nuevo programa de alimentación escolar 2026

Shica Seguil pidió que las empresas participantes del próximo Programa de Alimentación Escolar 2026 estén alineadas a brindar productos de calidad a favor de los escolares, medida que es impulsada desde el Midis.

"Las empresas tienen que comprometerse con la alimentación escolar. Aquí no habrá más empresas que se creen directamente para ser proveedores del Programa de Alimentación Escolar, sino que los procesos de compras tienen que ser los más abiertos para la participación de todas las empresas"

En declaraciones de la ministra aseguró que las empresas que ganen la licitación con el Estado deberán contar con la experiencia en alimentación ante los cuestionamientos de los anteriores programas como 'Qali Warma' y 'Wasi Mikuna'.

Adicionalmente, indicó que se ha iniciado con un sistema de videovigilancia 360° en cocinas y almacenes del programa piloto 'Desayuno en mi cole' que permitiría monitorear la preparación bajo los estándares de calidad.

'Qali Warma' y 'Wasi Mikuna' cerrados

Como se recuerda, 'Qali Warma' pasó por graves denuncias por alimentos en mal estado que eran ofrecidos a más de 4 millones de escolares a nivel nacional. El programa habría ofrecido carne de caballo como sustitutorio de carne de res, evidenciando un mal servicio de la empresa. Por entonces, Fredy Hinojosa, se desempeñó como director ejecutivo del programa.

Tras los destapes de presuntos beneficios a empresas, el ministro Julio Demartini, extitular del Midis, presentó su renuncia y el cierre del programa. Ante ello, se creó un servicio alimentario similar bajo el nombre de 'Wasi Mikuna'.

Con una nueva ministra en el sector, Leslie Urteaga, se impulsó el nuevo programa que, posteriormente, también recibió denuncias de padres de familia por la intoxicación de menores de edad.

Tras los cuestionamiento, ambos planes alimentarios para escolares fueron cancelados por la afectación a los menores de edad y evidenció el mal manejo del Ministerio de Desarrollo y el gobierno de la exmandataria Dina Boluarte respecto a la seguridad alimentaria.

Ante ello, la nueva titular del Midis, Lesly Shica anunció que el Programa de Alimentación Escolar 2026 seguirá una convocatoria abierta y empresas con experiencia a favor d e los escolares.