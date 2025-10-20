Caso 'Cócteles' debe ser archivado tras fallo del Tribunal Constitucional, afirma la abogada de Keiko Fujimori

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que el caso 'Cócteles' debe pasar al archivo definitivamente tras el fallo del Tribunal Constitucional que declara su nulidad.

Giuliana Loza y su opinión sobre el caso 'Cócteles'

Este lunes 20 de octubre el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori dejando sin efecto el juicio por el caso 'Cócteles' por votación en mayoría en el que de los siete magistrados solo votaron cinco.

Además, se dejó sin efecto todas las acusasiones que se venían realizando en este proceso que ha durado más de diez años. En tal sentido, en diálogo exclusivo con Exitosa, la letrada Giuliana Loza dio a conocer cuáles han sido sus primeras apreciaciones tras la decisión del TC.

"De reflexión, de análisis de ver después de tantos años que nuestra pretensión haya sido amparada de justicia. Veníamos muchos años reclamando la cadena de abusos y arbitrariedades en contra de Keiko. Creo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es algo que desde un inicio venimos diciendo y reclamando cada vez en tanta audiencia", refirió.

Además, señalo que lo que ha dispusto el Tribunal Constitucional es que "los hechos por lo que se le investigaba y procesaba a la lideresa de Fuerza Popular no constituyen delito". "El efecto inmediato es que eso debe ser archivado definitivamente ", añadió Loza.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que el caso 'Cócteles' debe pasar al archivo definitivamente tras el fallo del Tribunal Constitucional que declara su nulidad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/gWX8LptVOW — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2025

Cabe precisar que, no constituyen delito porque en ese momento no estaban tipificados en el código penal, no obstante no ha declarado la inocencia de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

En tal sentido, subrayó: "Keiko sigue siendo inocente en tanto no haya una sentencia condenatoria en contra, como lo es cualquier persona, ciudadano peruano que no tiene sentencia condenatoria en su contra".

Tambén respondió si son conscientes de que la decisión del TC puede impactar a otros casos como el de la exalcaldesa Susana Villarán y el expresidente de la República Ollanta Humala. "Creo que si algo es injusto para una persona lo es para todos, pero en cada caso concreto tendrá que analizarse en el proceso judicial en específico en el cual se tendrá que analizar si los efectos de la sentencia en el caso de la señora Fujimori son también extensivos y aplicables para aquellas otras personas", sostuvo.

De otro lado, indicó que será una decisión Fuerza Popular si es que abrirán o no un proceso en contra del equipo Lava Jato.

Se concluye que, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que el caso 'Cócteles' debe pasar al archivo definitivamente tras el fallo del Tribunal Constitucional que declara su nulidad.