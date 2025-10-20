JNJ inicia trámites formales para restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A pesar de que el Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo para que Delia Espinoza sea restituida como fiscal de la Nación hace una semana, esto aún no ocurre. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado los trámites formales para cumplir con el fallo del PJ.

Se debe cumplir el mandato

El documento presentado por Espinoza Valenzuela, precisa su solicitud de que se cumpla con el mandato judicial. Para ello, presentó la documentación necesaria ante la JNJ para que comience el proceso que la colocará de nuevo en el cargo más importante del Ministerio Público.

La abogada adjuntó la Resolución Judicial N°5, emitida en el expediente N° 10506.2025-26-1801-JR-DC-09, el mismo que se tramitó ante el 9° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ). También entregó la Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ.

"Ofíciese a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia, a fin de que precise la fecha, hora exacta y modo (casilla electrónica, correo electrónico, domicilio procesal u otro) en el que se produjo la notificación de la Resolución Judicial N° 5", indica parte del documento.

Documento que tramita la reposición de Delia Espinoza en la Fiscalía.

Se pone en consideración que se debe atender lo que dispone el artículo 155°-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 11° del Código Procesal Constitucional, en las notificaciones hechas en las casillas electrónicas. El plazo comenzará desde el segundo día después al aviso dado.

Fallo que ordena la restitución de Delia Espinoza

El pasado lunes 13 de octubre El 9° Juzgado Constitucional del Poder Judicial ordenó la restitución de la exfiscal suprema, al declarar fundada la acción de amparo que presentó por la suspensión de seis meses que le impuso la JNJ. Esta resolución declaró nulo el castigo y ordenaba su inmediato regreso a la Fiscalía.

Sin embargo, este proceso ha demorado y hasta el momento, Tomás Gálvez continúa en el cargo. El magistrado aseguró que no ha sido notificado con respecto al retorno de de su antecesora. "A la Fiscalía de la Nación aún no se notifica nada. En cuanto me notifiquen le daremos la bienvenida a la doctora Delia Espinoza".

Tras una semana desde que se emitió el fallo del Poder Judicial que ordena su restitución, el JNJ comenzó los trámites formales para que Delia Espinoza vuelva a ser la fiscal de la Nación. La magistrada entregó un documento que en este momento está siendo procesado.