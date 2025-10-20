PJ amplió por 24 meses la investigación preparatoria en contra de RLA por 'Panama Papers'

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Judicial (PJ) amplió la investigación preparatoria por 24 meses en contra del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga y otros, por el caso 'Panama Papers' donde se le atribuye los delitos de organización criminal.

Ampliación por 24 meses

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió ampliar por 24 meses la investigación preparatoria tras el pedido de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

"Declarar fundada, en parte, la aprobación de la prórroga por un plazo de 24 meses requerido por la Fiscalía en la investigación preparatoria que se le sigue a Rafael Bernanrdo López Aliaga, Rui Baracco Lira, Jimena A. Burmester Yáñez y otros, por la presunta comisión de lavado de activos cometidos en organización criminal, en agravio del Estado", indica la resolución.

Inicialmente el pedido de la Fiscalía solicitó la ampliación por 36 meses, sin embargo, le juez Jorge Chávez Tamariz ha señalado que se establezca por un periodo de 2 años con el fin de recabar toda la información necesaria para la presentación de la acusación.

El pedido de la Fiscalía se justifica con la investigación a una pericia contable entre los años 2010 hasta 2021, entrevistas e investigaciones a otros personajes involucrados, entre otras diligencias necesarias.

Aliaga y caso 'Panama Papers'

Según la investigación fiscal, entre 2010 y 2018, Aliaga formaría parte de una organización criminal encargada de recaudar y lavar fondos de origen ilícito en paraísos fiscales y evadir tributos al Estado. La investigación multinacional alcanza a jefes de Estados, políticos, funcionarios públicos y empresarios a nivel mundial.

En el caso peruano, Aliaga estaría involucrado con contrataciones irregulares con la caja Metropolitana de Lima bajo la empresa ACRES Investments International Ltd Inc, de la cual RLA figura como accionista.

Dentro de la presunta organización criminal, se habría dado el uso de directores de empresas testaferros, firmas de documentos fraudulentos par lograr el lavado de activos y destinar los fondos en estas estructuras financieras. Por su parte, López Aliaga ha calificado las acusaciones como una persecución política en su contra además de negar las acusaciones.

Por el momento, el Poder Judicial ha decidió ampliar por 24 meses la investigación preparatoria en contra del exalcalde de Lima por su presunta relación con el caso internacional 'Panama Papers'.