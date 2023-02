Luis Aragón, de Acción Popular, sobre Asamblea Constituyente: Estoy de acuerdo que se consulte a la población

03/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Luis Aragón Carreño, afirmó este viernes que está a favor de que la población sea consultada sobre si está de acuerdo, o no, con que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa 'Exitosa Perú', el legislador también resaltó que su voto fue en respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, el cual plantea realizar el adelanto de elecciones generales en octubre de este año.

"Yo voté a favor del proyecto el día de ayer y no solamente por el tema de la fecha, sino también porque siempre he estado de acuerdo que haya una pregunta y se consulte a la población si está de acuerdo, o no, con una Asamblea Constituyente, y es una simple pregunta que no tiene ningún vicio jurídico", declaró en nuestro medio.

En esa línea, el parlamentario indicó que todavía no se ha reunido con su bancada para conversar sobre la posición que tiene cada uno respecto a la mencionada iniciativa.

"No ha habido todavía una reunión de bancada, no podría manifestar si ellos están a favor o en contra. Yo voté el día de ayer a favor, digamos que no todos mis colegas en la bancada votaron a favor, sino en contra", precisó.

Elecciones en octubre 2023

Aragón Carreño resaltó que la actual crisis que atraviesa el país requiere de que se lleve acabo los comicios en octubre de este año, para que las autoridades asuman sus respectivos cargos el primer día del 2024.

"La situación política, social y económica, amerita que exista un adelanto de elecciones para el año 2023 [...] creo que la propuesta más concreta sería la primera vuelta, yo estoy de acuerdo, en octubre del presente año, y la segunda vuelta en diciembre, para que las nuevas autoridades (del) Ejecutivo y Legislativo inicien el 1 de enero del 2024", expresó.

Sin embargo, manifestó que tienen "una pequeña diferencia" con el proyecto del Ejecutivo, pues consideran que las elecciones deberían ser complementarias.

"Tenemos una pequeña diferencia, se podría decir, con el tema del Ejecutivo, me parece y ojalá que esto pueda madurarse en el debate. Estamos de acuerdo con las fechas, pero que las elecciones sean complementarias", señaló.

De igual manera, el congresista de Acción Popular resaltó que la moción del parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, proponía que las elecciones sean en julio, fecha que no consideró prudente.

"La moción en minoría del congresista (Jaime) Quito planteaba julio. Creo que julio no es una fecha prudente porque ya hemos visto que el mismo Jurado Nacional de Elecciones nos ha manifestado que no podría haber elecciones en 270 días, todavía tiene que haber un plazo mínimo, y eso calza perfectamente con el mes de octubre del presente año", puntualizó.

Comisión de Constitución y Reglamento

El también integrante de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República reconoció que dicho grupo de trabajo, en los últimos días, se ha enfocado más en el tema relacionado al adelanto de comicios.

En tal sentido, lamentó que la legislatura ya esté próxima a acabar y afirmó que no existiría tiempo de hacer reformas constitucionales fundamentales.

"En estos momentos, la Comisión de Constitución, a ciencia cierta, yo veo que más se ha abocado en el tema de los proyectos de adelanto de elecciones, (en) otras reformas políticas sustanciales no he visto mayores avances. Ya está por culminar la legislatura, eso es lamentable [...] si queremos hacer algunas reformas constitucionales fundamentales, ya no va a existir tiempo", manifestó.

