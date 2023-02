Luis Aragón sobre citación a Pedro Castillo por golpe de Estado: Se busca determinar si hubo infracción constitucional

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, dijo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República citó al expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres a fin de que se aclare si hubo una infracción constitucional en el intento de golpe de Estado, perpetrado en diciembre del año pasado.

"Acá lo que vamos a ver, y se está tratando de ver, es si existe o no una infracción constitucional. Una infracción, una vulneración a priori, de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Estado", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el parlamentario descartó que el objetivo de dicho grupo de trabajo sea actuar de manera paralela a las diligencias realizadas por la Fiscalía de la Nación.

"El objetivo de la Subcomisión, en primer lugar, no es, y eso (cabe) precisar para la población, no es actuar de manera paralela al trabajo que está haciendo el Ministerio Público o la Fiscalía de la Nación, no", precisó.

En esa línea, indicó que lo que se espera es que "se esclarezcan todos estos temas, que han sido materia de muchas especulaciones".

Según precisó Aragón Carreño, les informaron que en la sesión el exjefe de Estado estaría representado por su abogado. Por su parte, en el caso del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se haría presente de manera virtual.

El parlamentario también anunció que algunos exministros fueron convocados, entre ellos la también exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez.

Sobre investigación preliminar contra premier

El congresista Luis Aragón también se refirió a la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación contra el actual titular de la PCM, Alberto Otárola, por el presunto delito de colusión agravada; y la consideró como algo positivo, que merece esclarecerse.

"Me parece bien que la Fiscalía de la Nación inicie la investigación preliminar, el mismo premier ha manifestado y ha dicho que va a colaborar con el Ministerio Público, esperemos que sea así, yo creo que se tiene que esclarecer", señaló.

De igual manera, dijo que "la justicia es igual para todos". "Si se tiene que generar una responsabilidad penal, por su puesto que caiga todo el peso de la ley, no podemos blindar absolutamente a nadie", agregó.

