Maritza Sánchez: Exasistenta de Dina Boluarte niega ser infiltrada y reafirma en que Shimabukuro sí participó en la campaña

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la profesora y exasistente de la presidenta Dina Boluarte, Maritza Sánchez, negó ser una "infiltrada" del gobierno de Pedro Castillo y reafirmó que tanto ella como el empresario Henry Shimabukuro participaron en la campaña electoral 2021.

"Que sea presidenta no significa que su palabra sea más valiosa"

Como se recuerda, en el dominical Cuarto Poder, la profesora Sánchez afirmó que fue asistente de Boluarte durante la campaña de la segunda vuelta electoral y denunció que recibió financiamiento del empresario Henry Shimabukuro, investigado posteriormente por el caso 'Gabinete en la sombra'.

"Si yo era una infiltrada, ¿por qué no me botó desde un principio? Nunca hubo una discrepancia como para que ella diga que tengo que decir algo mal de ella (...) Que sea presidenta de la República no significa que su palabra es más valiosa", declaró para nuestro medio.

Maritza Sánchez explicó que empieza a hablar con los medios luego de haberse comunicado con Henry Shimabukuro, cuando vieron en una entrevista de la mandataria negando su acercamiento con el empresario. "La temporalidad no es una excusa para presentar las cosas, no era mi responsabilidad rendir cuentas, el problema aquí es la no rendición de cuentas", agregó.

"Tengo vouchers que pagué con mi mano y que tuve que tomarle foto para facilitarle la información al candidato y aportante. Que ellos no hayan declarado, eso lo tendrán que explicar", aseveró Sánchez.

"Cumplía con el encargo de pagar el baucher, enviar a la persona dueña del dinero (aporte), en este caso Shimabukuro. Le enviaba el baucher por el WhatsApp, luego se lo enviaba a Dina Boluarte. Por encargo de ella, es su DNI el que figura en el baucher. El original se lo entregaba al abogado Auner Vásquez en el local de la av. Bolivia. Ahí culminaba mi función en lo que es impugnación de actas", detalló.

También aprovechó para responder al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. "No puede ser posible que el señor diga que ella (Boluarte) sí es una dama, mejor que se tranquilice, que haga bien su gobierno y que deje en paz a esta pobre maestra que lo único que ha hecho es decir la verdad", enfatizó.

Primer contacto de Sánchez y Boluarte

Sánchez cuenta que Pedro Castillo fue quien la envió a la oficina de Dina Boluarte. "Ella me da la bienvenida y me dice que cruce (la pista). No es que yo toqué la puerta. Hablé con ella del mismo teléfono de Castillo. Comenzamos a trabajar de inmediato. Yo tenía disponibilidad 24/7 hasta que termine la campaña", dijo.

"Esa es la primera mentira, yo no le toqué la puerta, ni le dije me está mandato tal persona. Pedro Castillo la llamó y anunció mi llegada", recalca.

Sánchez también indica que, en un inicio, ella no fue secretaria de Dina Boluarte, y que al comienzo le solicitaron apoyar con las reuniones con comunidades y no con empresarios. "Esa era función de Marcela Saldarriaga. La única reunión en donde estuve junto a empresarios fue con el señor Beltrán y fue porque ya habíamos cambiado de local", explica.

Niega comunicación con Pedro Castillo

La profesora negó que se venga comunicando con el expresidente Pedro Castillo y dio a entender que el exmandatario no está enterado de este asunto. Además, señaló que solo busca "demostrar" que sí formó parte de la campaña. "Ahí se ve que son aportes que se vuelven ilícitos, toda vez que no han sido declarados", precisó.

"No he cambiado de versión, Dina Boluarte sabe que desactivé mi grabadora de voz para inspirarle confianza, puesto que ella es muy desconfiada. Yo no tengo ninguna grabación en campaña. El audio que se escucha, es uno que ella mismo me envía. Mi intención de hacerlo público es para hacer ver que ella no me botó. Hemos tenido coordinaciones hasta el 26 de julio del 2021, dos días antes que ella sea vicepresidenta. EL 28 de julio ella me saluda. No me he vuelto a comunicar con ella", manifestó.