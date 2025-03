Martín Vizcarra: Comisión Permanente aprueba propuesta de inhabilitación de la función pública por 10 años por disolución del Congreso

La Comisión Permanente (CP) del Congreso aprobó las propuestas de inhabilitación de la función pública contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y al exjefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por 10 y 5 años, respectivamente. Cabe señalar que, la acusación es por presuntamente haber disuelto el Congreso de forma ilegitima en setiembre del 2019.

En ese sentido, el destino de ambos queda en manos del Pleno, cuando decida someter a votación lo aprobado hoy por la CP.

El procedimiento aplicado por este grupo trabajo va en concordancia con el artículo 100 de la Constitución, abordando las denuncias constitucionales 348, 400 y 466 (acumuladas) contra ambos exrepresentantes del Poder Ejecutivo.

La parlamentaria María Acuña Peralta, en su condición de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), sustentó el informe final de las referidas constitucionales por presunta vulneración al artículo 134 de la Carta Magna. Dicho informe fue aprobado por la SAC el pasado 29 de enero del presente año.

En esa línea, sustentó su postura en la hipotética interferencia del Ejecutivo contra la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo que generó el pedido de cuestión de confianza solicitada por Del Solar Labarthe, con el respaldo del entonces mandatario. Tras considerar como "denegación fáctica" el desarrollo de la sesión del Pleno del 30 de setiembre del 2019, pasada las 5:00 p. m., el entonces jefe de Estado disolvió el Poder Legislativo.

"La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza", detalla en el documento el informe final que fue leído por la legisladora.