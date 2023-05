Ministra Paola Lazarte criticó gestión de María Jara cuando estuvo al frente de la ATU: "Solo hubo discursos y papel"

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, criticó la gestión de la expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), María Jara, indicando que durante su dirección "solo hubo discursos y papel", más no trabajo.

En un evento virtual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la funcionaria señaló que en la anterior dirigencia de la ATU se dejó de lado a los corredores y no hubo "segregación de rutas" en la capital.

Agregado a ello, Lazarte Castillo apuntó que Jara Risco no presentó nuevos "proyectos" en beneficio del sector y no entregó "nuevas rutas" para el traslado de los limeños.

"La mala gestión lo que ha hecho fue dejar de lado a los corredores, no ha habido segregación de rutas, no ha habido la entrega de nuevas rutas por parte del Transporte Urbano. No han habido nuevos proyectos. No ha habido licitaciones, solamente discursos, papel y retórica", declaró.