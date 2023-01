Ministro del Interior descartó intervención en la UNI ante presencia de tanquetas militares

21/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Ministro del Interior, Vicente Romero, descartó este sábado una posible intervención en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde se albergan a numerosos manifestantes proveniente de distintas provincias para sumarse a la denominada 'Toma de Lima'.

También dijo haber consultado sobre la presencia de tanquetas militares en los exteriores de la citada casa de estudio. Sin embargo, mencionó que ello respondería al apoyo a los agentes de la Policía Nacional que tienen que desplazarse a zonas donde existen otros grupos de protestantes movilizándose en puntos de la capital.

"De ninguna manera, no hay ninguna intervención que esté planificada, ninguna. No me han dado información. Probablemente, las tanquetas estén ahí por un tema estratégico para apoyar a los policías que siguen las protestas sociales", declaró para Canal N.

"He conversado hace unos momentos, que es preocupación del Gobierno de poder nosotros garantizar y dar la tranquilidad. Ya conversé con el comandante general para que me informe por qué motivos esas tanquetas están en ese lugar. No hay, ninguna decisión que se haya tomado de intervención a la universidad", insistió.

Por otro lado, respecto a la intervención al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el titular del Interior aclaró que la PNP sí dio aviso previo al Ministerio Público para realizar el desalojo de los manifestantes.

"La ley permite que, en flagrancia, la Policía interviene y comunica inmediatamente a la Fiscalía, y eso es lo que ha hecho la Policía. Sí ha comunicado telefónicamente previamente al Ministerio Público, inclusive horas antes. Por eso, inclusive la intervención ha demorado y si no me equivoco recién a las 9:30 [de la mañana] procedieron a intervenir", refirió.

Asimismo, precisó que más de 100 personas fueron detenidas y trasladadas a diferentes sedes como Dirandro y Dircote. "Ahora el fiscal determina si se quedan o salen", apuntó.

