Montoya se opone a viaje de Boluarte al Vaticano: "La líder de la lucha contra el crimen no puede retirarse"

23/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Jorge Montoya, integrante de la bancada Honor y Democracia, expresó su desacuerdo con el viaje oficial que la presidenta Dina Boluarte planea realizar al Vaticano para asistir a las exequias del papa Francisco.

Según Montoya, la situación actual del país no permite que la mandataria se ausente, menos aún cuando el tema fue planteado con urgencia ante el Congreso para su aprobación.

En declaraciones a la prensa, Montoya indicó que la seguridad ciudadana en el Perú atraviesa un momento crítico, por lo que considera inapropiado que la jefa de Estado se retire del país, aunque sea de forma temporal. "La líder de la lucha contra el crimen no puede retirarse", declaró.

El legislador señaló que en lugar de la presidenta, debería acudir al Vaticano el ministro de Relaciones Exteriores acompañado de una delegación oficial.

Añadió, además, que ningún otro presidente latinoamericano ha confirmado su asistencia al evento, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que la representación diplomática puede realizarse sin necesidad de la presencia directa de Boluarte.

¿Por qué cuestiona la urgencia del debate en el Congreso?

Montoya también criticó la manera en que se gestionó la solicitud presidencial ante el Parlamento. Según explicó, la petición para autorizar el viaje fue tramitada con carácter de urgencia, lo que considera innecesario y poco prudente, dadas las prioridades actuales del país.

El congresista manifestó que el Poder Ejecutivo no debería actuar con tal premura en un tema que, desde su punto de vista, no responde a una necesidad impostergable. "Esta no es una urgencia nacional", dijo, insistiendo en que los esfuerzos del Gobierno deben estar centrados en atender los problemas internos.

Demanda competencial ante el Tribunal Constitucional

En relación con la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC), que busca restringir las investigaciones en contra de Boluarte por presuntas intervenciones estéticas durante su mandato, Montoya expresó que la indagación preliminar es legalmente válida. Sin embargo, insistió en que la resolución de fondo debe darse dentro del marco constitucional.

Asimismo, criticó a la Defensoría del Pueblo por pronunciarse de manera anticipada sobre el tema, señalando que la institución debería mantener una postura neutral hasta que el TC emita un fallo definitivo.

La oposición de Montoya al viaje presidencial pone en evidencia las tensiones políticas en torno a las decisiones del Ejecutivo, especialmente en un contexto de creciente inseguridad. La decisión final sobre la autorización del viaje recae ahora en el Congreso, mientras que la demanda ante el Tribunal Constitucional seguirá su curso legal en paralelo.