Patricia Juárez rechaza viaje de Dina Boluarte a El Vaticano y recuerda que "el Papa no estuvo contento de recibirla"

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para la prensa, la parlamentaria fujimorista, Patricia Juárez, afirmó que la presidenta Dina Boluarte no debería asistir a El Vaticano porque no es el momento adecuado. Asimismo, recordó que el Papa Francisco no estuvo feliz de reunirse... pic.twitter.com/x9M9UmCEDB