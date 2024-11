Muñante defiende denuncia contra Vizcarra y Salvador del Solar por cierre del Congreso: "Buscamos que se haga justicia"

20/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, defendió la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Salvador del Solar por el cierre del Congreso de la República en el 2019 y aseguró que lo que buscan es "justicia".

¿Cuál es el objetivo de la demanda contra Vizcarra y Salvador del Solar?

En entrevista con Canal N, el parlamentario indicó que su objetivo es que se deje una sanción contra aquellos que "pervirtieron la continuidad democrática" del país y detalló que presentó esta denuncia junto a otros colegas.

"Yo soy el autor de la denuncia junto con la congresista Patricia Chirinos y otros excongresistas que también plantearon la denuncia en su momento y lo que nosotros buscamos es que se haga justicia. Que la justicia se abra camino y que deje una sanción ejemplar con aquellos que pervirtieron la continuidad democrática de nuestro país, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia", declaró.

Asimismo, Alejandro Muñante indicó que Salvador del Solar presentó una solicitud de caducidad del caso, alegando que ya pasaron cinco años desde que se cerró el Legislativo. No obstante, apuntó que han solicitado en la Comisión de Constitución una opinión consultiva para que no se considere el periodo de interregno parlamentario porque "allí no había Congreso".

"El señor Salvador del Solar, en una especie de leguleyada, ha presentado una solicitud de caducidad, diciendo que ya pasaron los cinco años desde que se cometió el golpe de Estado. Nosotros lo que estamos pidiendo en la Comisión de Constitución es una opinión consultiva para que no se cuente el periodo de interregno parlamentario porque allí no había Congreso", agregó.

¿Cuál es la opinión del TC sobre el cierre del Congreso en el 2019?

Como se recuerda, el pasado 06 de septiembre, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, precisó que el cierre del Congreso ordenado por el expresidente Martín Vizcarra en el 2019 fue un acto inconstitucional y lo calificó como 'golpe de Estado'.

Según la titular del órgano supremo, el argumento del exmandatario resulta inválido debido a que no existe la denegación fáctica en la Constitución Política del Perú (CPP).

"(¿Fue un golpe de Estado entonces?) Sí, porque fue un quiebre de orden constitucional. No existe la denegación fáctica de la confianza, tiene que ser expresa. Creo que eso ya ha quedado delimitado con el fallo nuestro", expresó Pacheco en Canal N.

