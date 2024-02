"No sabía que era testigo": Gustavo Bobbio admite reunión con Aníbal Torres, a pesar de que justicia se lo prohibió

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el exministro de Defensa de Pedro Castillo, Gustavo Bobbio, admitió haberse reunido con el expremier Aníbal Torres. Sin embargo, dijo desconocer que su persona es testigo del caso del golpe de Estado y que la justicia le había prohibido a su colega comunicarse con involucrados en el proceso.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, reveló que él le había solicitado conversar al expresidente del Consejo de Ministros ante una serie de dudas que mantenía. Ante dicha petición, indica que el también abogado respondió afirmativamente.

"Yo no sabía que estaba como testigo. Como yo no sabía que estaba como testigo, lo llamé a mi amigo, a mi colega catedrático y le dije que no habíamos conversado desde que pasó eso y tenía algunas dudas. Me dijo que sí podíamos conversar y conversamos", declaró para nuestro medio.

En la universidad

En esa misma línea, Gustavo Bobbio dio a conocer que trabaja en la misma universidad que Aníbal Torres. Sin embargo, garantiza que no se han visto en dicho centro de labores desde que se dispuso la prohibición judicial que impide al expremier reunirse con involucrados en el caso por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

"(¿Usted me dice que están en la misma universidad?) Claro. (¿Y ahí hablan?) No, es que estamos en dos facultades diferentes. Como decirte que estoy en este canal y él está en otro canal. Yo soy muy profesional. Voy a enseñar y él también. No nos habíamos visto nunca", aseveró.

Recientemente

Como se recuerda, las palabras del exministro de Defensa han tenido lugar luego de que un medio de comunicación diera a conocer que Gustavo Bobbio aceptó haber conversado con Aníbal Torres.

Pese a que el expremier tenía entre sus reglas de conducta el impedimento de tener contacto con involucrados en el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo, ambos políticos habrían conversado recientemente, según el diario El Comercio.

"Si me hubiera dicho (sobre la restricción), le hubiera dicho no. A mí me duele mucho haberlo puesto en este compromiso, porque no era mi intención", señaló en Exitosa.

De esta manera, el exministro de Defensa de Pedro Castillo, Gustavo Bobbio, insiste en que si bien tuvo una comunicación con el expremier Aníbal Torres, no tenía conocimiento de que "su colega" tenía el impedimento de tener contacto con los involucrados en el caso del golpe de Estado.